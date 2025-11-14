English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Money Saving Tips: జేబు ఖాళీ.. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ సున్నా..డోంట్ వర్రీ.. ఈ చిట్కాలు ఫాలో అవుతే.. లక్షల పొదుపు పక్కా..!!

Money Saving Tips: జేబు ఖాళీ.. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ సున్నా..డోంట్ వర్రీ.. ఈ చిట్కాలు ఫాలో అవుతే.. లక్షల పొదుపు పక్కా..!!

Money Saving Tips: అకౌంట్లో జీతం పడిన రెండు రోజులకే సున్నా అవుతుంది. పర్సులో చిల్లిగవ్వా లేకపోవడంతో అప్పులు చేయాల్సి వస్తుంది. నేటికాలంలో చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఇవే. అయితే కొద్దిగా తెలివిగా ఆలోచిస్తే..నెల జీతంలోనే పొదుపు కూడా చేసుకోవచ్చు. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కూడా పెంచుకోవచ్చు. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ తగ్గడానికి పెద్ద ఖర్చులే కారణం కాదు.. మనకు తెలియకుండానే రోజూ చేసే చిన్న చిన్న అలవాట్లే మన పొదుపును క్రమంగా దెబ్బతీస్తుంది. ఈ అలవాట్లలో కొద్దిపాటి మార్పులు చేస్తే, మీరు ఊహించని విధంగా మీ పొదుపును పెంచుకోవచ్చు. ప్రతిరోజూ డబ్బు ఆదా చేయడంలో సహాయపడే ముఖ్యమైన విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /6

ప్రణాళిక లేకుండా ఖర్చులు చేసే వారి వద్ద డబ్బు ఎక్కడికి పోయిందో కూడా తెలియదు. ఇది మ్యాప్ లేకుండా ప్రయాణం చేయడంలాంటిదే. ప్రతి నెల ప్రారంభంలో మీ ఆదాయం–ఖర్చులకు సరిపోయే బడ్జెట్ రూపొందించి, దానికి కట్టుబడి ఉండటం చాలా ముఖ్యం.

2 /6

సేల్ అనే పేరు వింటే మనం చాలా సార్లు అవసరం లేని వస్తువులను కూడా కొంటుంటాం. ఏదైనా కొనుగోలు చేసే ముందు మీకు మీరే ఒక్క ప్రశ్న వేసుకోండి.  ఇది నాకు నిజంగా అవసరమా? అవసరం లేకపోతే… ఆ కొనుగోలును వదిలేయండి. దీన్నే నిజమైన సేవింగ్ అంటారు.  

3 /6

క్రెడిట్ కార్డు సౌకర్యం లాగా అనిపించినా, అదొక జాగ్రత్తగా వాడాల్సిన సాధనం. ఎక్కువ వడ్డీలు, EMIల భారం తర్వాత మీ పొదుపును ఖాళీ చేసేస్తాయి. అందుకే అత్యవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగించడం మంచిది.  

4 /6

రోజు కాఫీ, ఫుడ్ డెలివరీ, OTT సబ్‌స్క్రిప్షన్లు, ఆన్‌లైన్ చిన్న షాపింగ్ ..  ఇవన్నీ పెద్దగా అనిపించకపోయినా, నెల చివర్లో భారీ ఖర్చులుగా మారుతాయి. ఇలాంటి ఖర్చులను ట్రాక్ చేయడం, అవసరం లేనివాటిని తగ్గించడం సేవింగ్‌కు కీలకంగా మారుతుంది.

5 /6

కేవలం డబ్బు నిల్వ చేయడం సరిపోదు. డబ్బు పెరుగాలంటే సరైన పెట్టుబడి అవసరం. మ్యూచువల్ ఫండ్స్, SIPలు, ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు వంటి పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మీ సేవింగ్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది.

6 /6

చిన్న చిట్కాలు..పెద్ద ఫలితాలు మీ రోజువారీ అలవాట్లలో ఈ చిన్న మార్పులు చేస్తే, మీ పొదుపు సహజంగానే పెరుగుతుంది. డబ్బును సేవ్ చేయడం కష్టం కాదు… సరైన విధానం నేర్చుకుంటే చాలు.

Money saving habits How to save money bad financial habits stop wasting money personal finance tips smart money management financial mistakes to avoid improve saving habits budgeting tips increase savings effectively డబ్బు పొదుపు Money Saving Tips budget planning

Next Gallery

IPL 2026: ముంబై ఇండియన్స్ నుంచి ఈ స్టార్‌ ప్లేయర్లు ఔట్.. రిలీజ్ లిస్ట్‌ ఇదిగో..!