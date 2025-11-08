English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Money Saving Tips: మహిళలు.. వారానికోసారి కొనుగోలు చేసే కూరగాయల విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే.. ఏడాదికి లక్ష ఆదా చేసే ఛాన్స్..!!

Money Saving Tips: మహిళలు.. వారానికోసారి కొనుగోలు చేసే కూరగాయల విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే.. ఏడాదికి లక్ష ఆదా చేసే ఛాన్స్..!!

Money Saving Tips: కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్ధితి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే.. అది ఆ ఇంట్లోని మహిళపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం వంటగదిలో మీరు చేసే వంట విధానంలోనూ అదేవిధంగా కొన్ని పద్థతులను మార్చుకుంటే ఏడాదికి లక్ష రూపాయల వరకు పోగు చేస్తారు. అవును నిజమే.. వారానికి సరిపడా కొనుగోలు చేసే కూరగాయల నుంచే పొదుపు మొదలుపెడితే.. మరెన్నో విషయాల్లోనూ ఇదే కొనసాగుతుంది. ఒకసారి మీరు ఊహించుకోండి..నెలకు ఎంత పొదుపు చేయవచ్చో.
1 /6

ప్రతీ ఇంట్లో కుటుంబ బడ్జెట్‌ను సమతూకంగా నడిపించడంలో మహిళలదే కీలక పాత్ర ఉంటుంది. వారి చేతిలోనే ఇంటి ఖర్చులు, వంటఖర్చులు, మార్కెట్ బిల్లులు అన్నీ ఉంటాయి. అయితే చాలా మంది మహిళలు రోజువారీ పనుల్లో చిన్న విషయాలను నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల అనవసరంగా డబ్బు వృథా అవుతోంది. ఆ నిర్లక్ష్యాన్ని తగ్గించి కొద్దిగా ప్లానింగ్ చేస్తే నెలాఖరులో మంచి మొత్తాన్ని ఆదా చేయవచ్చు. అదేలాగో చూద్దాం.

2 /6

సాధారణంగా చాలా మంది వారానికి ఒకసారి సంతకు వెళ్లి కూరగాయలు తీసుకువస్తారు. ఒక్కసారి తీసుకునే కూరగాయల ఖర్చు 500 నుండి 600 రూపాయల వరకు వస్తుంది. ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇది 800 రూపాయల దాకా వెళ్లిపోతుంది. అయితే వారానికి మొత్తం కూరగాయలు కొనడం బదులు, నాలుగు రోజులకు సరిపడే కూరగాయలనే కొనడం ఉత్తమం. మిగిలిన రెండు రోజులు ఆ నాలుగు రోజులలో మిగిలిన కూరగాయలను మిక్స్ వెజిటేబుల్ లేదా పప్పులో కలిపి వాడుకోవచ్చు. ఇలా చేస్తే రెండు రోజుల డబ్బు మిగులుతుంది.    

3 /6

అలాగే, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు ఫ్రిజ్‌లో సరిగ్గా నిల్వ చేసుకోవడం ద్వారా అవి చెడిపోకుండా కాపాడుకోవచ్చు. ప్లాస్టిక్ కవర్లలో కాకుండా గాలి చొరబడే కంటైనర్లలో ఉంచితే అవి ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటాయి. మిగిలిన వంటకాలను వృథా చేయకుండా తదుపరి రోజున కొత్త వంటల్లో కలిపి వాడుకోవడం కూడా ఒక మంచి పద్ధతి. ఉదాహరణకు, మిగిలిన కూరలో కొంచెం పప్పు లేదా రైస్ కలిపి కొత్త డిష్‌లా వాడుకోవచ్చు.

4 /6

ఈ చిన్న చిన్న మార్పులు నెలకు కనీసం రూ. 1,500 నుండి రూ. 2,000 వరకు ఆదా చేయడంలో సహాయపడతాయి. ఏడాది మొత్తానికి దాదాపు రూ. 50,000 నుండి రూ. 1,00,000 వరకు పొదుపు చేయవచ్చు. ఈ డబ్బును చిన్న మొత్తాలుగా పెట్టుబడిగా పెట్టి భవిష్యత్తుకు భద్రత కల్పించుకోవచ్చు. అలానీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టవద్దని చెప్పడం లేదు.. మనం తినే ఆహారాన్ని క్రమపద్ధతిలో వాడుకున్నట్లయితే వ్రుదా కాకుండా డబ్బులు ఖర్చు కాకుండా ఉంటాయని చెప్పడం అంతే.

5 /6

  వంటింట్లో చిన్న మార్పులు, స్మార్ట్ ప్లానింగ్, ఆహార పదార్థాల సద్వినియోగం ద్వారా మహిళలు తమ ఇంటి ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేయగలరు. పొదుపు అంటే పెద్ద మార్పులు అవసరం లేదు. రోజువారీ వంటగదిలోనే సంపద సృష్టించే చిట్కాలు దాగి ఉన్నాయి.  

6 /6

ముఖ్య చిట్కాలు: వారానికి బదులు నాలుగు రోజులకు సరిపడే కూరగాయలు కొనండి. మిగిలిన కూరగాయలను మిక్స్ వెజిటేబుల్‌గా వాడండి. ఫ్రిజ్‌లో సరిగ్గా నిల్వ చేయండి. వంట మిగిలినవి కొత్త వంటల్లో కలపండి. నెలకు కనీసం రూ. 1500–రూ. 2000 ఆదా చేయండి. ఈ విధంగా వంటింట్లో పొదుపు నిజంగా ఒక చిన్న మార్పుతో పెద్ద ఆదాయాన్ని తీసుకువస్తుందని చెప్పవచ్చు.  

Money Tips save money tips saving money tips Money Saving Tips tips for saving money tips to save more money low income money saving tips

Next Gallery

Money Saving Tips: టీ, కాఫీ మానేయండి.. నీళ్లు తాగండి.. నెలకు ఎంత పొదుపు చేయోచ్చో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు.. !!