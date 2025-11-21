Money Saving Tips: ఈ రోజుల్లో షాపింగ్ అంటే చాలామందికి గుర్తుకు వచ్చేది పెద్ద పెద్ద మాల్స్, డీమార్ట్, సూపర్ మార్కెట్, జియో మార్ట్, రిలయన్స్ స్టోర్స్ ఇలాంటివే. ఒకే చోట అన్ని వస్తువులు లభించడం.. ఆకట్టుకునే వాతావరణం.. ఆఫర్ల పేరుతో తక్కువ ధరల్లో వస్తువులు ఇచ్చేలా కనిపించడం… ఇవన్నీ చూసి అటు వైపు అడుగులు వేస్తుంటారు. అయితే వాస్తవం ఏమిటంటే... ఈ స్టోర్లలో ధరలు తక్కువగా కనిపించినా బిల్లింగ్ కౌంటర్ దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు బొంబాట్లు పడేటట్లు బిల్లు పెరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే ట్యాక్స్లు, అదనపు ఛార్జీలు, ముఖ్యంగా అవసరం లేని వస్తువులను కూడా తీసుకోవడం వల్ల మొత్తం ఖర్చు ఊహించిన దానికంటే రెండింతలు అవుతుంది.
అయితే తెలివైనా..లెక్కలు తెలిసిన మహిళలు మాత్రం ఈ ట్రెండ్కి భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మాల్స్కి వెళ్లడం కన్నా మన ఏరియాలోనే ఉన్న పెద్ద కిరాణా షాపులను ఎంచుకుంటున్నారు. కారణం.. అక్కడ నిజంగా సేవింగ్ ఉంటుంది. మన గల్లీలోని షాప్కి వెళ్లి సమయం కేటాయించి, ఓపిగ్గా ఒకొక్క సరుకును పరిశీలించి కొనుగోలు చేస్తే తక్కువ డబ్బుతో ఎక్కువ సరుకులు పొందగలుగుతారు. అలాగే అవసరం లేని వస్తువులను కొనకుండా.. కొనాల్సినవి మాత్రమే కొంటుంటారు.
కిరాణా షాపుల్లో మైనస్ పాయింట్స్ ఏవీ ఉండవు అనడం కాదు.. కానీ వాటిలో ఉన్న ప్రయోజనాలు మాత్రం ఇప్పుడు అందరినీ ఆ దిశగా మళ్లిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, ధరలు మాల్స్ కన్నా ఎక్కువగా మార్పులు ఉండవు. ఏ వస్తువు తీసుకున్నా నేరుగా చర్చించుకుని మంచి రెట్టింపు సేవింగ్ పొందే అవకాశమూ ఉంది. పెద్ద కిరాణా షాపులు చాలాసార్లు క్యాష్పై అదనపు డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తాయి. అంతేకాదు.. మీ అవసరాలు తెలుసుకునే అంతరంగిక సంబంధం కూడా ఉంటుంది. ఏది తగ్గి ఏది పెరిగిందో తెలుస్తుంది. కొన్నిసార్లు క్రెడిట్ కూడా ఇస్తారు. ఇవన్నీ ఇంటి ఆర్థిక వ్యవస్థను బ్యాలెన్స్ చేయడంలో ఎంతో సహాయం చేస్తాయి.
దీనికితోడు.. మాల్స్లో షాపింగ్ కి వెళ్లినప్పుడు ఒక ఆఫర్ ఉంది.. ఇది తీసుకుంటే అదీ ఉచితం..కొత్తది వచ్చింది అనే పేరుతో అవసరం లేని పదికి పైగా వస్తువులు కార్ట్లో చేరిపోతాయి. కానీ స్థానిక షాపుల్లో అలాంటి ఒత్తిడి లేదా లోభం సృష్టించే పరిస్థితి ఉండదు. మీరు ఏది అడిగితే అదే మాత్రమే ఇస్తారు.
ఇప్పుడు మార్కెట్లో కూరగాయలు, నిత్యావసర సరుకులు, దినసరి ఉత్పత్తుల ధరలు భారీగానే పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో డబ్బు ఆదా చేయడం చాలా అవసరం. కాబట్టి తెలివైన మహిళలు తక్కువ బడ్జెట్ లోనే.. దగ్గరలోనే ఉన్న మంచి క్వాలిటీ ఉన్న కిరాణా షాపుల్లోనే షాపింగ్ చేసి మాల్స్పై ఖర్చు అవుతున్న డబ్బును సేవ్ చేస్తున్నారు. ఈ అలవాటు ప్రతి ఇంటికీ ఉపయోగప్రదంగా మారుతుంది. నిజంగా అవసరం ఉన్నపుడు మాత్రమే మాల్స్, సూపర్ మార్కెట్లకు వెళ్లాలి కానీ ప్రతిరోజు లేదా ప్రతినెలా వెళ్లడం ఖర్చులను పెంచడమే కాకుండా బడ్జెట్ను కూడా అతలాకుతలం చేస్తుంది.
అందుకే ఈ రోజుల్లో మాల్స్ కన్నా మన గల్లీ షాప్ బెస్ట్ అనే మాట చాలామందికి నిజమవుతోంది. మీ ఏరియాలోని పెద్ద కిరాణా షాపులను ఒకసారి ప్రయత్నించి చూడండి. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ సరుకులు అదే నిజమైన సేవింగ్ అవుతుంది. మన చేతిలో డబ్బులు లేని సమయంలో మనపై నమ్మకంతో అరువుకు కూడా సరుకులు ఇచ్చేవారుంటారు. కానీ మాల్స్ లో ఈ పరిస్థితి ఉండదు. నిజంగా భవిష్యత్తు భద్రతను ద్రుష్టిలో ఉంచుకునే మహిళలు ఇలా తెలివిగా షాపింగ్ చేస్తుంటారు. కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్లకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటారు.