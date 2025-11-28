English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Money Saving Tips: పిల్లలకు డబ్బు విలువ చెప్పాల్సిందే.. ఈ 5 విషయాలకు పిల్లలకు చెబితే.. ఏడాదికి 1లక్ష వరకు పొదుపు చేయడం పక్కా..!!

Money Saving Tips: పిల్లలు భవిష్యత్తులో ఆర్థికంగా స్వతంత్రులు కావాలంటే, చిన్న వయస్సులోనే వారికి డబ్బు విలువను అర్థం చేసుకునేలా చేయాలి. తల్లిదండ్రులుగా మనం చూపించే ప్రేమ, మమత ఎంత ముఖ్యమో, పిల్లలను సరైన దిశలో నడిపించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. చిన్నప్పుడు అలవాటు చేసిన కొన్ని చిన్న చిన్న పాఠాలు, వారు పెద్దయ్యాక పెద్ద మార్పులు తీసుకొస్తాయి. ముఖ్యంగా  పొదుపు  అనే అలవాటు భవిష్యత్తులో వారికి పెద్ద రక్షణగా మారుతుంది.
డబ్బు అంటే ఏమిటో వారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పండి: పిల్లలతో సులభమైన భాషలో డబ్బు విలువను చెప్పండి. డబ్బు సంపాదించేందుకు ఎంత శ్రమ పడాలో, ఎంత సమయం వెచ్చించాలో, ఆ డబ్బు ఇంటి అవసరాలకు, వారి చదువు–భవిష్యత్తుకు ఎలా ఉపయోగపడుతోందో వారికి వివరించండి. డబ్బు సులభంగా రాదనే భావన చిన్నప్పుడే పెంపొందితే, తర్వాత వారు ఖర్చును జాగ్రత్తగా చేస్తారు.  

ప్రతి కోరిక వెంటనే నెరవేర్చవద్దు: పిల్లలు ఏదైనా వస్తువు కోసం పట్టుబట్టడం సహజమే. కానీ ప్రతి సారి వాళ్లు అడిగిన వెంటనే కొనిపెడితే, అది వారి ఖర్చు అలవాటు తప్పుదోవ పట్టిస్తుంది. అందుకే అవసరం లేని వస్తువులను కొనకూడదని, వృధా ఖర్చు ఎందుకు మంచిది కాదో శాంతంగా వివరించండి. పిల్లలు కోరికను వదిలేసిన తర్వాత చెప్పడం వారికి మరింత బాగా అర్థమవుతుంది.  

పొదుపు చేయడానికి ప్రోత్సహించండి: పిల్లలకి చిన్న చిన్న మొత్తాల్లో వచ్చిన డబ్బును దాచుకునేలా చేయండి. పుట్టినరోజు, పండుగలు లేదా బహుమతిగా ఇచ్చిన డబ్బును తల్లిదండ్రులు ఉంచుకునే బదులుగా, వారికి స్వయంగా దాచుకునే అవకాశం ఇవ్వండి. వారికి ఒక అందమైన పిగ్గీ బ్యాంక్ ఇవ్వండి. అది వారికి పొదుపు చేయాలనే ఆసక్తిని పెంచుతుంది.  

వారి సేవింగ్స్‌తోనే బహుమతులు కొనండి: పుట్టినరోజులు, ప్రత్యేక రోజుల్లో పిల్లలు దాచుకున్న డబ్బుతో బహుమతులు కొనిపెడితే, వారు తమ పొదుపు ఫలితాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూస్తారు. ఇది వారికి ప్రేరణ ఇస్తుంది. తర్వాత మరింతగా డబ్బు సేవ్ చేయాలనే ఆసక్తి పెరుగుతుంది.  

అవసరాలు–అభిరుచుల మధ్య తేడా చెప్పండి: పిల్లలకు  అవసరం, అభిరుచి  అనే రెండు అంశాలను సులభంగా అర్థమయ్యేలా చెప్పండి. ప్రతి నచ్చినది కొనలేమని, ముందుగా ఏమి ముఖ్యమో నిర్ణయించి తర్వాతే ఖర్చు చేయాలని వారికి నేర్పండి. ప్రాధాన్యత క్రమంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జీవితం మొత్తం ఉపయోగపడే నైపుణ్యం.  

మీ పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే ఈ ఆర్థిక అవగాహనను నేర్పిస్తే, వారు భవిష్యత్తులో ఖర్చులను నియంత్రిస్తూ, తెలివిగా సేవింగ్ చేసే మంచి అలవాటు పెంపొందిస్తారు. ఈ చిన్న శిక్షణ వాళ్ల జీవితమంతా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాదు పైన పేర్కొన్న విషయాలను పిల్లలకు నేర్పించినట్లయితే ఏడాదికి లక్ష వరకు పొదుపు చేయవచ్చు. 

