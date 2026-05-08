/Money Saving Tips: ఎంత సంపాదిస్తున్నారన్నది కాదు బ్రో.. ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారన్నదే ముఖ్యం.. ఈ 60శాతం మార్క్ ఎందుకు డేంజరో తెలుసుకోండి..!!

Money Saving Tips: నెల మొదట్లో మహారాజులా అందుకున్న జీతం వారం రోజులు తిరగకుండానే ఆవిరైపోతుంది. లక్షల సంపాదిస్తున్నా సామాన్యుడిలా లెక్కలు వేసుకోవడం చాలా మందికి అలవాటు ఉంటుంది. దీనంతటికి కారణంగా మీ ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగం ఖర్చులకే పోతుండటం. అసలు ఈ స్థిర ఖర్చులు అంటే ఏమిటి.. అవి 60శాతం దాటితే ఎందుకు ప్రమాదకరం పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఈ కాలంలో చాలా మంది ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద సమస్య నెలాఖరులో ఆర్థిక సంక్షోభం. నెల మొదటిలో జీతం అకౌంట్లో పడగానే ఎంత ఆనందంగా ఉంటారో వారం 10 రోజులు గడిచేసేసరికి చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేక బిక్కముఖం వేస్తారు. మీ పరిస్థితి కూడా ఆవిధంగానే ఉన్నట్లు మీకు అనిపిస్తే..దానికి ప్రధాన కారణం మీ విలాసాలే కారణం కాకపోవచ్చు.. మీకు తెలియకుండానే మీరు చిక్కుకున్న స్థిర ఖర్చుల ఉచ్చు కూడా కావచ్చు.
స్థిర ఖర్చులు అంటే ఆర్థిక పరిభాషలో మీకు ఇష్టమున్నా.. ఇష్టం లేకపోయినా ప్రతినెల తప్పనిసరిగా చెల్లించాల్సిన బాధ్యతలు అన్న మాట. దీనిలో ఇంటి అద్దే లేదా హోమ్ లోన్ లేదా ఈఎంఐలు లేదా కారు , బైక్ లోన్ వాయిదాలు.. పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు.. భీమా ప్రీమియంలు .. కరెంటు బిల్లు.. వాటర్ బిల్లులు ఇలాంటివి చాలానే ఉంటాయి. ఈ ఖర్చులన్నీ మన కంట్రోల్లో ఉండవు కాబట్టి వీటిని స్థిర ఖర్చులు అని అంటారు.
అయితే ఆర్థిక నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి తన మొత్తం ఆదాయంలో ఈ స్థిర ఖర్చులు 60శాతం కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఒకవేళ మీ జీవితంలో 60శాతం కంటే ఎక్కువ భాగం కేవలం ఈఎంఐ, ఇతర బిల్లులు చెల్లించినట్లయితే మీరు ప్రమాద ఘంటికల మధ్య ఉన్నారని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు మీరు ఇష్టానుసారంగా ఖర్చు చేయడానికి లేదా ఎమర్జెన్సీ కోసం సేవింగ్స్ చేయడానికి మీ దగ్గర చాలా తక్కువ డబ్బు మిగులుతుంది.
ఇది మీ మానసిక ప్రశాంతతను కూడా దెబ్బతీయటమే కాదు ఆకస్మాత్తుగా ఏదైనా వైద్య ఖర్చులు వచ్చినా లేదా ఇంటి మరమ్మతులకు అవసరమైన మిమ్మల్ని నిస్సాయిలుగా మిగిలిపోవాల్సి వస్తుంది. చివరికి ఆ అవసరాల కోసం మీరు క్రెడిట్ కార్డులు లేదా పర్సనల్ లోన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది మిమ్మల్ని శాశ్వతంగా రుణ ఉచ్చులోకి నెట్టుతుంది.
అయితే మీ బడ్జెట్ గాడి తప్పుతుందని చెప్పడానికి కొన్ని స్పష్టమైన సంకేతాలు కూడా ఉంటాయి. మొదటగా మీరు మీ భవిష్యత్తు పెట్టుబడులు పెట్టడం తగ్గిస్తారు. రెండోది నెల చివరిలో కనీస అవసరాలు తీర్చుకునేందుకు కూడా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. పాత బిల్లులు కట్టడానికి వచ్చే నెల జీతం కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు ఇలాంటి పే-చెక్ టు పే-చెక్ జీవితం గడుస్తున్నారంటే మీ ఆర్థిక పునాది కదిలినట్లేనని అర్థం చేసుకోవాలి.
మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని తిరిగి గాడిలో పెట్టాలంటే ప్రపంచ ప్రసిద్ధ 50-20- 30 సూత్రాన్ని పాటించాల్సిందే. దీని ప్రకారం మీ ఆదాయంలో 50శాతం మీ కోరికలకు అంటే ప్రయాణాలు వినోదము ఇలాంటివి కనీసం 20 శాతం పొదుపు లేదా పెట్టుబడులకు కేటాయించాలి. ఒకవేళ మీ ఖర్చులు 60శాతం దాటినట్లయితే మీ లైఫ్ స్టైల్ ని ఓసారి పరీక్షించుకోవాలి. మీ ఆదాయం పెరిగిన వెంటనే మళ్లీ ఈఎంఐలతో విలాసవంతమైన వస్తువులు కొనడం కంటే మీ స్థిర ఖర్చును అదుపులో ఉంచుకుంటే ఆర్థిక స్వేచ్ఛను సాధించడం మేధావి లక్షణం అవుతుంది.