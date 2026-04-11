Money Saving Tip: Blinkit, Zepto 10 నిమిషాల డెలివరీ.. 5 వేల నష్టం.. క్విక్ కామర్స్ యాప్స్ మనల్ని ఎలా బానిసలను చేస్తున్నాయో తెలుసా?

Money Saving Tip: రోజులు మారుతున్నాయి.. మన జీవితాలు మారుతున్నాయి. ఎంతలా అంటే..ఇంటి గడపదాటకుండానే.. అన్ని ముంగిటకే వస్తున్నాయి. బద్దకం పెరగడమే కాదు.. చేతులో డబ్బులు కూడా అదే విధంగా గల్లంతవుతున్నాయి. ఉదయం పాల నుంచి మొదలుకుని.. వంటింట్లోకి కొత్తిమీర..వరకు ఏది కావాలన్నా మనందరికీ వెంటనే ఫోన్ గుర్తుకువస్తుంది. కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే ఇంటి ముందుకు వస్తువులను తీసుకువచ్చే క్విక్ కామర్స్ యాప్స్ మనకు కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలను అందిస్తున్నాయి. 
కానీ అక్కడే మనం పొరపాటు చేస్తున్నాం. అవును మనకు తెలియకుండానే మన జేబుకు చిల్లు పెడుతున్నాయి. అంతేకాదు ఆరోగ్యాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తున్నాయని ఒక మహిళ తన అనుభవాన్ని నిరూపించింది. కేవలం ఒక 30 రోజులు ఈ యాప్స్ ను వాడటం మానేస్తే.. ఆమె గమనించిన ఆసక్తికర విషయాలు తెలిస్తే.. మనం కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. 

సాధారణంగా ఈ యాప్స్‌లో ఫ్రీ డెలివరీ కావాలంటే ఒక కనీస ధర ఉండాలి. కేవలం రూ.60 విలువైన పాలు కావాల్సి వచ్చినా, డెలివరీ ఛార్జీలు తప్పించుకోవడానికి మనం బలవంతంగా చాక్లెట్లు, చిప్స్ లేదా అవసరం లేని వస్తువులను యాడ్ చేసి బిల్లును రూ.200కు పెంచుతాం. ఇలా రోజుకు అదనంగా ఖర్చు చేసే రూ.100.. నెల తిరిగేసరికి రూ.4,000 నుండి రూ.5,500 వరకు భారంగా మారుతోందని ఆమె గుర్తించింది. యాప్స్ డిలీట్ చేసి నేరుగా కిరాణా షాపుకు వెళ్లడం వల్ల అనవసర ఖర్చులు తగ్గి భారీగా డబ్బు ఆదా అయ్యింది.

ఈ యాప్స్ వల్ల ఇంటి గడప దాటాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది. ఫలితంగా శారీరక శ్రమ తగ్గిపోతుంది. నెల రోజుల పాటు యాప్స్ వాడటం మానేసి.. కూరగాయల కోసం సంతకు వెళ్లడం, పాల కోసం నడక సాగించడం వల్ల తెలియకుండానే మంచి వ్యాయామం దొరికిందని ఆమె వెల్లడించింది. జిమ్‌కు వెళ్లకపోయినా ఈ చిన్న చిన్న నడకలు తనను యాక్టివ్‌గా ఉంచాయని, స్వయంగా వెళ్లి కూరగాయలు ఏరుకోవడంలో ఉండే తృప్తి ఆన్‌లైన్ ఆర్డర్‌లో లేదని పేర్కొంది.

అర్ధరాత్రి ఐస్‌క్రీమ్ లేదా జంక్ ఫుడ్ తినాలనిపిస్తే.. 10 నిమిషాల్లో డెలివరీ చేసే యాప్స్ అందుబాటులో ఉండటం వల్ల మన మనసును అదుపు చేసుకోలేం. కానీ యాప్స్ లేకపోవడంతో, ఆ క్షణం కలిగే కోరికలను నియంత్రించుకోవడం సాధ్యమైందని, దీనివల్ల వేల కొద్దీ అదనపు క్యాలరీల నుంచి తప్పించుకున్నానని ఆమె చెప్పింది. అంతేకాకుండా, పాత పద్ధతిలో సరుకుల లిస్ట్ రాసుకోవడం, మీల్స్ ప్లాన్ చేసుకోవడం వల్ల జీవితం క్రమశిక్షణలో పడిందని తెలిపింది.

క్విక్ కామర్స్ యాప్స్ చెడ్డవి కావు.. అవి అత్యవసర సమయంలో మనకు వరం. కానీ వాటిని అలవాటుగా మార్చుకుంటే మాత్రం ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా నష్టపోక తప్పదని ఈ మహిళ అనుభవం హెచ్చరిస్తోంది. అవసరానికి మాత్రమే టెక్నాలజీని వాడదాం.. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం.

