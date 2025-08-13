Money Tips: పుట్టిన పిల్లవాడిని 18 సంవత్సరాలకే కోటీశ్వరుడిని చేయాలని ఉందా..? అయితే ఇలా ప్లాన్ చేయండి..!!

Money Tips: జీవితంలో ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలంటే క్రమశిక్షణ అనేది ఎంతో ముఖ్యమైనది. మీరు ఫైనాన్షియల్ గా ఎంత క్రమశిక్షణతో ఉంటే జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలు వచ్చినా ఎదుర్కొనే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. మన సంపాదనలో కచ్చితంగా కొంత మొత్తం పొదుపు లేదా పెట్టుబడి రూపంలో దాచుకోవడం ద్వారా దీర్ఘకాలికంగా భవిష్యత్తులో చక్కటి ఆస్తిని పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు అప్పుడే పుట్టిన మీ పిల్లవాడి పేరిట ఒక స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించి 18 సంవత్సరాల కల్లా అతని పేరిట కోటి రూపాయల ఫండ్ తయారు చేయాలి అనుకున్నట్లయితే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. . ఇలా ప్లాన్ చేయడం ద్వారా మీ పిల్లవాడు యుక్త వయస్సు వచ్చేటప్పటికి ఉన్నత విద్య కోసం కోటి రూపాయల ఫండ్ లభిస్తుంది. . అంతేకాదు ఈ డబ్బుతో విదేశాల్లోనూ ఉన్నత విద్య చదివే అవకాశం లభిస్తుంది. లేదా మీ పిల్లవాడితో చదువుకున్న తర్వాత నూతన వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి పెట్టుబడిగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. దీనికోసం ఏం చేయాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ బలం ఏంటో తెలుసుకోవచ్చు. సాధారణంగా బ్యాంకుల్లో పొదుపు చేసుకున్నట్లయితే బ్యాంకులో నిర్ణయించిన వడ్డీ మాత్రమే లభిస్తుంది. . అంతకుమించి ఏమీ లభించదు. ఉదాహరణకు మీరు బ్యాంకులో ఒక లక్ష రూపాయలు ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేశారు అనుకుందాం.
మహా అయితే నెలకు 500 నుంచి 600 రూపాయలు మాత్రమే లభించే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ మీ పొదుపును పెట్టుబడిగా మార్చినట్లయితే అనేక రెట్లు ఎక్కువ లాభం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. పెట్టుబడి అనగానే మనందరికీ గుర్తు వచ్చేది షేర్ మార్కెట్ మాత్రమే. కానీ అవగాహన లేకుండా షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే భారీగా నష్టపోవడం ఖాయం.
దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మార్కెట్ పట్ల అవగాహన లేని వారు సైతం పెట్టుబడి పెట్టేందుకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ స్కీం అందుబాటులోకి ఇచ్చింది. ఈ స్కీం ద్వారా ఎంపిక చేసినటువంటి చక్కటి పర్ఫామెన్స్ ఉన్నటువంటి స్టాక్స్ లో మీ డబ్బును ఫండ్ మేనేజర్లు పెట్టుబడి పెడుతుంటారు. ఇందులో మీరు స్టాక్స్ ఎంపిక చేయాల్సిన పని ఉండదు . ఈ బాధ్యత అంతా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నిర్వహించే ఫండ్ మేనేజర్లు తీసుకుంటారు.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి మొదటిది ఏక మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం, రెండోది ప్రతి నెల సిప్ రూపంలో పెట్టుబడి పెట్టడం. ఒకవేళ మీరు సిప్ రూపంలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే దీర్ఘకాలికంగా చక్కటి రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీ పిల్లాడి పేరిట పుట్టినప్పటి నుంచి 18 సంవత్సరాల వరకు సిప్ రూపంలో ఎంత పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే చివరకు కోటి రూపాయలు లభిస్తుందో తెలుసుకుందాం.
ప్రతి నెల 12000 రూపాయలు 13% రాబడితో 18 సంవత్సరాల పాటు సిప్ రూపంలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తం రూ. 25,92,000 అవుతుంది. దానిపై 13% రాబడితో లెక్కగడితే అదనంగా రూ. 77,66,739 మొత్తం లభిస్తుంది. ఈ రెండింటిని కలిపినట్లయితే రూ. 1,03,58,739 పండు చివరకు ఏర్పాటయ్యే అవకాశం ఉంది.
అయితే షేర్ మార్కెట్ల తరహాలోనే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టుబడి కూడా లాభనష్టాలకు లోబడి ఉంటుంది. పైన పేర్కొన్నటువంటి గణాంకాలు కేవలం అంచనాలు మాత్రమే. షేర్ మార్కెట్ తరహాలోనే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టుబడులు కూడా రిస్క్ తో కూడి ఉంటాయి.
Disclaimer: పైన పేర్కొన్న సమాచారం పాఠకులకు అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీ పెట్టుబడులకు జీతెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎలాంటి బాధ్యత వహించదు. షేర్ మార్కెట్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడులు కూడా మార్కెట్ రిస్క్లకు లోబడి ఉంటాయి. ఇక్కడ పేర్కొన్న గణాంకాలు మరియు లాభ అంచనాలు కేవలం ఉదాహరణల కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి చేయడానికి ముందు, మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.