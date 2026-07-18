Monisha Second Love Divorce: దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమతో పాటు సీరియల్స్లో పనిచేసిన ప్రముఖ నటి మోనీషా గురించి చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. ఆమె ఇటీవల ఒక రియాలిటీ షోలో తన వైవాహిక జీవితం గురించి కొన్ని సీక్రెట్స్ అందరితో పంచుకుంది. పెళ్లి తర్వాత నరకయాతన అనుభవించినట్లు చెబుతూనే.. తన భర్త శారీరక, మానసిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు తెలిపింది.
మలయాళ సూపర్ హిట్ సీరియల్ 'మంజురుకుం కాలం' ద్వారా ప్రేక్షకులకు పరిచమైన నటి మోనీషా. సీరియల్స్లో ఎప్పుడూ నవ్వుతూ కనిపించే ఈ బ్యూటీ.. తాజాగా తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని కన్నీటి వ్యథను ప్రపంచానికి తెలియజేసింది.
తాజాగా తమిళంలో ప్రసారం అవుతున్న ఓ రియాలిటీ షో 'సెకండ్ లవ్'లో పాల్గొన్న మోనీషా తన పెళ్లి తర్వాత జరిగిన కొన్ని సంఘటలను పంచుకుంది. తన మాజీ భర్త క్రూర ప్రవర్తనను, తాను ఎదుర్కొన్న నరకప్రాయమైన రోజులను గుర్తుచేసుకుంటూ తొలిసారిగా ఈ రియాలిటీ షో వేదికపై కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.
తాను దుస్తులు మార్చుకునే సమయంలో.. అలాగే ఏకాంతంగా ఉన్న సమయంలో తన వ్యక్తిగత శరీర భాగాలను రహస్యంగా ఫొటోలు తీసేవాడట. అయితే మొదట్లో ఈ విషయం తనకు అర్థం కాలేదని నటి మోనీషా ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. తన భర్త ఇంతటి నీచానికి దిగాడని తర్వాత అర్థమైందని తెలిపింది.
తన భర్త తన ప్రైవేట్ పార్ట్స్ను సీక్రెట్గా ఫొటోలు తీయడం సహా వాటిని స్నేహితుడికి పంపాడట. ఒకరోజు ఇదే విషయాన్ని తన స్నేహితుడు కాల్ చేసి చెప్పిన తర్వాత ఆమె నిర్ఘాంతపోయిందట. అలాంటి పరిస్థితుల్లో తాను ఎవర్ని నమ్మలేకపోయానని చెబుతోంది.
మోనిషాకి పెళ్లయిన నెల రోజులకే ఆమె తండ్రి చనిపోయారట. దీంతో ఆమెకు కుటుంబం నుంచి కూడా ఎలాంటి ఆసరా లేకుండా పోయిందట. తన మాజీ భర్త రోజూ చిన్న చిన్న కారణాలకే గొడవలు పెట్టుకోవడం, మానసికంగా, శారీరకంగా హింసించేవాడని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు. తన తల్లి బాధపడకూడదనే ఉద్దేశంతో తామంతా భరించానని ఆ నటి చెప్పింది.
విడాకులు పొందడానికి మోనిషా 8 ఏళ్ల పాటు న్యాయపోరాటం చేయాల్సి వచ్చింది. పెళ్లి సమయంలో తాను ఇచ్చిన 100 బంగారు నాణేలను తిరిగి ఇస్తేనే విడాకులు ఇస్తానని ఆమె భర్త పట్టుబట్టాడు. కానీ ఆ నటి వెనకడుగు వేయకుండా, తన సొంత డబ్బు ఖర్చుపెట్టి అతని నుండి విముక్తి పొందిదట.
కోర్టులో న్యాయమూర్తి ఎదుట విడాకుల పత్రాలపై సంతకాలు చేస్తున్నప్పుడు నేను చాలా సంతోషపడ్డాను. అది చూసి, న్యాయమూర్తి కూడా, 'ఎందుకంత సంతోషంగా ఉన్నావు?' అని అడిగారు. ఆ నరకం నుండి బయటపడినప్పుడు నాకు కలిగిన ఉపశమనం అపారమైనది" అని మోనిషా అంటోంది.
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కష్టాలను ఎదుర్కొన్నందుకు మోనిషా ధైర్యాన్ని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు. ఒక భర్త తన భార్య వ్యక్తిగత ఫోటోలను స్నేహితులకు పంపే స్థాయికి దిగజారకూడదని వారు ఆగ్రహం కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.