Monsoon Tours: వర్షాకాలంలో కచ్చితంగా చూడాల్సిన 8 గొప్ప ప్రదేశాలు ఇవి..మీరూ ప్లాన్ చేయండి!

Monsoon Tourism Places: సెప్టెంబర్ నెల వర్షాకాలం ముగింపునకు రానుంది. ఈ సమయంలో దక్షిణ భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలో వర్షపాతం తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఈ 8 పర్యాటక ప్రదేశాలలో సరదాగా వారాంతాన్ని గడపవచ్చు.
చిక్కమంగళూరు: కర్ణాటకలోని ఈ ప్రదేశం పశ్చిమ కనుమలలో ముల్లయనగిరి పర్వత శిఖరం దిగువన ఉంది. ఇక్కడ ప్రవహించే అందమైన నది, జలపాతాలు, అటవీ ప్రాంతాలు, దేవాలయాలు, ట్రెక్కింగ్ మిమ్మల్ని మంత్రముగ్ధులను చేస్తాయి.
పుదుచ్చేరి: పుదుచ్చేరిలోని బీచ్లు, పర్యాటక ఆకర్షణలను సందర్శించడానికి సెప్టెంబర్ మంచి సమయం. ఎండ ఎక్కువగా ఉండదు. అప్పుడప్పుడు కురిసే చిరుజల్లులు మీకు ఉపశమనం కలిగిస్తాయి.
వైత్రి: కేరళలోని వయనాడ్ జిల్లాలోని ఒక పట్టణం, దీని గురించి చాలా మందికి బహుశా తెలియకపోవచ్చు. దాని దట్టమైన వర్షారణ్యాలు, కాఫీ తోటలు సహజ సౌందర్యానికి ఉదాహరణలు. ఇక్కడ జలపాతాలు, పర్వతారోహణలను ఆస్వాదించవచ్చు.
కొడైకెనాల్: సెప్టెంబర్లో ఇక్కడ ప్రయాణించడం ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవం. జీవితంలోని అన్ని ఒత్తిళ్లను వదిలి ఇక్కడ సంతోషంగా గడపవచ్చు.
బేలూర్: సెప్టెంబర్లో వర్షాకాలం కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది. దీని కారణంగా, కర్ణాటకలోని హసన్ జిల్లాలోని హలేబీడు పట్టణంలోని బేలూర్లో ఉన్న అందమైన వాస్తుశిల్పాలతో అలలారుతున్న చెన్నకేశ్వర ఆలయాన్ని సందర్శించవచ్చు.
తేక్కడి: కేరళలోని ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశాలలో ఒకటి. ఇది దట్టమైన అడవులతో కప్పబడి, వర్షాకాలం తర్వాత పచ్చగా కనిపిస్తుంది. పెరియార్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం వన్యప్రాణుల ప్రేమికులకు గొప్ప ప్రదేశం.
నంది హిల్స్: ఇది కర్ణాటకలోని అందమైన పర్యాటక ప్రదేశాలలో ఒకటి. ఉదయం మంచు, చల్లని గాలి మీ మనసును ప్రశాంతపరుస్తుంది. ఇక్కడ అనేక చారిత్రక ప్రదేశాలతో పాటు దేవాలయాలు ఉన్నాయి.
బాదామి: ఇది కర్ణాటకలోని చారిత్రక ప్రదేశాలలో ఒకటి. ఇక్కడి పురాతన రాతి దేవాలయాలు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. బాదామి కోట, అగస్త్య సరస్సు కూడా ప్రసిద్ధి చెందాయి.