  • Telugu News
  • Photos
  Month Wise Highest Grosser Telugu Movies: 'MSVP'టూ RRR జనవరి టూ డిసెంబర్ నెలవారీగా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు ఇవే..

Month Wise Highest Grosser Telugu Movies: ‘MSVP’టూ RRR జనవరి టూ డిసెంబర్ నెలవారీగా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు ఇవే..

Month Wise Highest Grosser Telugu Movies: ప్రతి యేడాది కొత్త సినిమాలు విడుదలవుతుంటాయి. అందులో కొన్ని చిత్రాలు చరిత్ర సృష్టిస్తుంటాయి. తాజాగా ఈ యేడాది విడుదలైన చిరంజీవి ‘మన శంకర్ వర ప్రసాద గారు’జనవరి నెలలో సంక్రాంతి సీజన్ లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు నెలలవారీగా అత్యధిక బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు రాబట్టిన చిత్రాలేంటో చూద్దాం.. 

 
1 /12

జనవరి  (Jan): 2006 జనవరి నెలలో విడుదలైన చిరంజీవి హీరోగా వెంకటేష్ మరో ప్రధాన పాత్రలో అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’. ఈ సినిమా జనవరి నెలలో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.   

2 /12

ఫిబ్రవరి (Feb): పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా రానా దగ్గుబాటి మరో లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘భీమ్లా నాయక్’. ఈ సినిమా 2022లో ఫిబ్రవరిలో విడుదలై అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులను తిరగరాసింది.  

3 /12

మార్చి (March): రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా అజయ్ దేవ్ గణ్ మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘ఆర్ఆర్ఆర్’. ఈ ఈ సినిమా 2022 మార్చిలో విడుదలై ఆ నెలలో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. 

4 /12

ఏప్రిల్ (April): 2017 ఏప్రిల్ 28న విడుదలైన బాహుబలి 2 సినిమా ఇప్పటికీ ఈ నెలలో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా విడుదలై 9 యేళ్లు కావొస్తోన్న ఆ రికార్డు  ఇప్పటికీ అలాగే పదిలంగా ఉంది.   

5 /12

మే (May): పరశురామ్ దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా కీర్తి సురేశ్ హీరోయిన్ గా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సర్కారు వారి పాట’. 2022 మే లో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. 

6 /12

జూన్ (June): నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో వైజయంతి మూవీస్ పతాకంపై ప్రభాస్ హీరోగా అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘కల్కి 2898 AD’. 2024లో జూన్ లో విడుదలైన ఈ సినిమా ఈ నెలలో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. 

7 /12

జూలై (July): 2015 జూలై 10న విడుదలైన సినిమా ‘బాహుబలి 1’. ఈ సినిమా విడుదలై పదేళ్లు పూర్తైయిన ఈ సినిమా రికార్డును కొట్టే సినిమా ఈ నెలలో ఇప్పటి వరకు విడుదల కాలేదు. 

8 /12

ఆగష్టు (Aug): ఆగష్టు నెల విషయానికొస్తే.. బాహుబలి సిరీస్ తర్వాత ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘సాహో’. ఈ సినిమా 2019 ఆగష్టు 30న విడుదలై ఆ నెలలో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన తెలుగు చిత్రంగా ఇప్పటికీ  ఈ సినిమా రికార్డు పదిలంగా ఉంది. 

9 /12

సెప్టెంబర్ (Sep): సెప్టెంబర్ నెలలో ఎన్టీఆర్ ద్విపాత్రాభినయంలో కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దేవర’. 2024 సెస్టెంబర్ 25న విడుదలైన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ నెలలో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. 

10 /12

అక్టోబర్ (Oct): 2019 అక్టోబర్ 2న గాంధీ, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రిల జయంతి రోజున విడుదలైన చిరంజీవి చిత్రం ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్ నెలలో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులను తిరగరాసింది. 

11 /12

నవంబర్ (Nov): 2012 నవంబర్ 23న విడుదలైన చిత్రం ‘డమరుకం’. నాగార్జున హీరోగా అనుష్క శెట్టి కథానాయికగా నటించిన ‘ఢమరుకం’ విడుదలై 15 యేళ్లు పూర్తైయిన ఈ నెలలో డమరుకం రికార్డును కొట్టే సినిమా ఇప్పటి వరకు రాలేదు.    

12 /12

డిసెంబర్ (December): అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పుష్ప 2 ది రూల్’.పుష్ప మూవీకి కొనసాగింపుగా తెరకెక్కిన ఈ  సినిమా హిందీలో ఇండస్ట్రీ రికార్డును క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా డిసెంబర్ నెలలో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.  

Month Wise Highest Grosser Telugu Movies January highest grosser mana shankara vara prasad garu Bheemla Nayak March RRR April Bahubali 2 Tollywood Telugu cinema

