Month Wise Highest Grosser Telugu Movies: ‘MSVP’టూ RRR జనవరి టూ డిసెంబర్ నెలవారీగా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు ఇవే..

Month Wise Highest Grosser Telugu Movies: ప్రతి యేడాది కొత్త సినిమాలు విడుదలవుతుంటాయి. అందులో కొన్ని చిత్రాలు చరిత్ర సృష్టిస్తుంటాయి. తాజాగా ఈ యేడాది విడుదలైన చిరంజీవి ‘మన శంకర్ వర ప్రసాద గారు’జనవరి నెలలో సంక్రాంతి సీజన్ లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు నెలలవారీగా అత్యధిక బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు రాబట్టిన చిత్రాలేంటో చూద్దాం..
జనవరి (Jan): 2006 జనవరి నెలలో విడుదలైన చిరంజీవి హీరోగా వెంకటేష్ మరో ప్రధాన పాత్రలో అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’. ఈ సినిమా జనవరి నెలలో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.
ఫిబ్రవరి (Feb): పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా రానా దగ్గుబాటి మరో లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘భీమ్లా నాయక్’. ఈ సినిమా 2022లో ఫిబ్రవరిలో విడుదలై అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులను తిరగరాసింది.
మార్చి (March): రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా అజయ్ దేవ్ గణ్ మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘ఆర్ఆర్ఆర్’. ఈ ఈ సినిమా 2022 మార్చిలో విడుదలై ఆ నెలలో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది.
ఏప్రిల్ (April): 2017 ఏప్రిల్ 28న విడుదలైన బాహుబలి 2 సినిమా ఇప్పటికీ ఈ నెలలో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా విడుదలై 9 యేళ్లు కావొస్తోన్న ఆ రికార్డు ఇప్పటికీ అలాగే పదిలంగా ఉంది.
మే (May): పరశురామ్ దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా కీర్తి సురేశ్ హీరోయిన్ గా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సర్కారు వారి పాట’. 2022 మే లో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.
జూన్ (June): నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో వైజయంతి మూవీస్ పతాకంపై ప్రభాస్ హీరోగా అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘కల్కి 2898 AD’. 2024లో జూన్ లో విడుదలైన ఈ సినిమా ఈ నెలలో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది.
జూలై (July): 2015 జూలై 10న విడుదలైన సినిమా ‘బాహుబలి 1’. ఈ సినిమా విడుదలై పదేళ్లు పూర్తైయిన ఈ సినిమా రికార్డును కొట్టే సినిమా ఈ నెలలో ఇప్పటి వరకు విడుదల కాలేదు.
ఆగష్టు (Aug): ఆగష్టు నెల విషయానికొస్తే.. బాహుబలి సిరీస్ తర్వాత ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘సాహో’. ఈ సినిమా 2019 ఆగష్టు 30న విడుదలై ఆ నెలలో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన తెలుగు చిత్రంగా ఇప్పటికీ ఈ సినిమా రికార్డు పదిలంగా ఉంది.
సెప్టెంబర్ (Sep): సెప్టెంబర్ నెలలో ఎన్టీఆర్ ద్విపాత్రాభినయంలో కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దేవర’. 2024 సెస్టెంబర్ 25న విడుదలైన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ నెలలో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది.
అక్టోబర్ (Oct): 2019 అక్టోబర్ 2న గాంధీ, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రిల జయంతి రోజున విడుదలైన చిరంజీవి చిత్రం ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్ నెలలో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులను తిరగరాసింది.
నవంబర్ (Nov): 2012 నవంబర్ 23న విడుదలైన చిత్రం ‘డమరుకం’. నాగార్జున హీరోగా అనుష్క శెట్టి కథానాయికగా నటించిన ‘ఢమరుకం’ విడుదలై 15 యేళ్లు పూర్తైయిన ఈ నెలలో డమరుకం రికార్డును కొట్టే సినిమా ఇప్పటి వరకు రాలేదు.
డిసెంబర్ (December): అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పుష్ప 2 ది రూల్’.పుష్ప మూవీకి కొనసాగింపుగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా హిందీలో ఇండస్ట్రీ రికార్డును క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా డిసెంబర్ నెలలో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.