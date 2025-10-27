Tirumala Temple: మొంథా తుపాన్ ఎఫెక్ట్.. తిరుమలలో భారీగా తగ్గిన భక్తుల రద్దీ.. సర్వదర్శనానికి ఎన్నిగంటలంటే..?

Montha cyclone effect in ap: తిరుమల ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ గణనీయంగా తగ్గింది. ఈ క్రమంలో టోకెన్లు లేకుండా సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతుందని టీటీడీ అధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
కలియుగ దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారం తిరుమలకు భక్తులు భారీగా తరలి వస్తుంటారు. ఎన్నిగంటలైన కంపార్ట్ మెంట్ లలో వేచి ఉండి స్వామి వారి దర్శనం కోసం తపిస్తుంటారు. మనదేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా.. ఇతర దేశాల నుంచి కూడా భక్తులు భారీగా తరలి వస్తుంటారు.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఏపీని ప్రస్తుతం మొంథా తుఫాన్ తెగ టెన్షన్ పెట్టిస్తొంది. బంగాళ ఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కాస్త వాయుగుండంగా మారింది. ఇది కాస్త తీవ్ర తుఫానుగా మారింది.దీనిపై ప్రభావంతో ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
మరోవైపు ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో మొంథా ఎఫెక్ట్ తో ఏపీ చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులకు కీలక సూచనలు చేశారు. ఇప్పటికే తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని స్కూళ్లకు హలీడేలను ప్రకటించారు. ప్రజలు అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని అధికారులు సూచనలు చేశారు. ముఖ్యంగా సముద్రంలో చేపలు పట్టేవారు వెళ్లకూడదని అధికారులు సూచించారు.
తిరుమలలో కూడా కుండపోతగా వానలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. భక్తులు వసతి ప్రదేశాల నుంచి బైటకు వెళ్లలేని సిట్యూవేషన్ ఏర్పడింది. మాడవీధుల్లో కూడా ఎక్కడ చూసిన వరద నీళ్లు కన్పిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల ఆలయంలో ఒక్కసారిగా భక్తుల రద్దీ తగ్గిపోయింది.
శ్రీవారి దర్శనానికి టోకెన్లు లేని సామాన్య భక్తులకు 8 గంటల సమయం పడుతుందని టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు. అంతే కాకుండా.. రూ. 300, ఇతర టోకెన్లు ఉన్న వారికి ఇంకా తొందరగా దర్శనం అయిపోతుందని అధికారులు వెల్లడించారు. నిన్న (ఆదివారం) తిరుమలలో 75 వేల మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ క్రమంలో తిరుమలకు వెళ్లాలని ప్లాన్ లు వేసుకునే భక్తులకు ఇది మంచి సమయం అని.. కొంచెం వర్షం నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకుని వెళ్తే స్వామివారి దర్శనంన సులభంగా అవుతుందని సిబ్బంది చేప్తున్నారు. మరోవైపు చిన్న పిల్లలు, పెద్దవయసు వారు, భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మెట్ల మార్గంలో వచ్చే వారు జాగ్రత్తలు పాటించాలని టీటీడీ అధికారులు ఇప్పటికే అలర్ట్ ను జారీ చేశారు.