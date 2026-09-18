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Chandra Gochar 2026: చంద్రుడి ధనుస్సు రాశి సంచారం.. ఈ రాశులకు ఈరోజు నుంచి శుభ ఫలితాలు!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 18, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:33 PM IST

Chandra Gochar 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. చంద్రుడిని మనసు, ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలకు సంబంధించిన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ఇతర గ్రహాలతో పోలిస్తే చంద్రుడు చాలా వేగంగా రాశులు మారుస్తాడని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతారు. సాధారణంగా సుమారు రెండున్నర రోజులకు ఒకసారి రాశిని మార్చుకుంటాడు.

Chandra Gochar September 20261/5

చంద్ర గోచారం 2026

2026 సెప్టెంబర్ 18న చంద్రుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సెప్టెంబర్ 20 వరకు అదే రాశిలో ఉంటాడు. ధనుస్సు రాశిని జ్ఞానం, ధర్మం, ఆలోచనలకు సంబంధించిన రాశిగా జ్యోతిష్యంలో చెబుతారు. అందువల్ల ఈ సమయంలో కొందరిలో ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలు పెరగడంతో పాటు కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి పెరగవచ్చని చెబుతున్నారు.  

Sagittarius Moon Transit2/5

మేష రాశి

మేష రాశివారికి చంద్రుడి సంచారం తొమ్మిదో స్థానంలో జరుగుతుందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ చెబుతోంది. దీంతో అదృష్టానికి సంబంధించిన విషయాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చని భావిస్తున్నారు. కొంతకాలంగా ఆగిపోయిన పనులు ముందుకు సాగవచ్చు. ఉద్యోగ సంబంధమైన ప్రయాణాలు ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చు. పై అధికారుల నుంచి సహకారం లభించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. పూజలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి కూడా పెరగవచ్చు.

Moon Transit in Sagittarius3/5

సింహ రాశి

సింహ రాశివారికి చంద్రుడి సంచారం ఐదో స్థానంలో ఉంటుంది. ఇది చదువు, తెలివితేటలు, సృజనాత్మకత, పిల్లలకు సంబంధించిన అంశాలతో ముడిపడి ఉంటుంది. విద్యార్థులకు ఈ సమయం ఉపయోగకరంగా ఉండవచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ఏకాగ్రత పెరగవచ్చు. పెట్టుబడులు, ట్రేడింగ్ వంటి రంగాల్లో ఉన్నవారికి అనుకోని ఆర్థిక అవకాశాలు రావచ్చని చెబుతున్నారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉండొచ్చు.

Moon Transit 20264/5

ధనుస్సు రాశి

చంద్రుడు ధనుస్సు రాశిలోనే సంచరించడంతో ఈ రాశివారికి మానసికంగా మంచి మార్పులు రావచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ చెబుతోంది. ఒత్తిడి తగ్గి ఉత్సాహం పెరగవచ్చు. ఉద్యోగంలో కొత్త శక్తితో పనిచేయగలరని భావిస్తున్నారు. ఇతరులపై మీ వ్యక్తిత్వ ప్రభావం పెరగవచ్చు. జీవిత భాగస్వామి లేదా వ్యాపార భాగస్వామితో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

Chandra Gochar 20265/5

చంద్రుడి అనుగ్రహం కోసం కొన్ని పరిహారాలు

జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం శుక్రవారం, శనివారం శివలింగానికి నీరు, పాలు సమర్పించడం మంచిదని చెబుతారు. అలాగే 108 సార్లు “ఓం నమః శివాయ” మంత్రాన్ని జపించవచ్చు. అవసరంలో ఉన్నవారికి బియ్యం, చక్కెర లేదా పాలను దానం చేయడం కూడా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఇవి జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ఆధారంగా చెప్పబడిన ఫలితాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతకాన్ని బట్టి ఫలితాలు మారవచ్చు.

TAGS:
Chandra Gochar 2026
Moon Transit 2026
Moon Transit in Sagittarius
Sagittarius Moon Transit
Chandra Gochar September 2026

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