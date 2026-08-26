/శని రాశిలోకి చంద్రుడు.. ఆ 3 రాశులకు రాజయోగం.. కోరిన కోరికలు నెరవేరే సమయం!

Moon Transit Effect On Zodiac: ఈరోజు చంద్రుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. శని పాలించే ఈ రాశిలోకి చంద్రుడు వెళ్లడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా నెరవేరి అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధించగలుగుతారు..
Moon Transit Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడిని మనసుతో పాటు భాగోద్వేగాలకు కారకుడిగా భావిస్తూ ఉంటారు. చంద్రుని సంచారం అనేక రాశుల వారికి చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. ఈరోజు మంగళవారం ఉదయం 3 గంటల సమయంలో చంద్రుడు ధనస్సు రాశిని విడిచిపెట్టి శని పాలించే మకరంలోకి సంచారం చేశాడు. చంద్రుడు ఆగస్టు 27వ తేదీ మధ్యాహ్నం ఒకటి వరకు అదే రాశిలో సంచార దశలో ఉండబోతున్నాడు..
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. చంద్రుడి సంచారం కొన్ని రాశుల వారి ఆర్థిక వృత్తి జీవితంలో ఘననీయమైన మార్పులకు దారితీస్తుంది. అంతేకాకుండా మానసికంగా కూడా అద్భుతమైన బలాన్ని చేకూర్చుతుంది. ఈ సంచారం ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా ఎన్నో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే ఈ సమయంలో అదృష్టాన్ని పొందే రాశులేవో తెలుసుకోండి..
చంద్రుడు, శని రాశిలోకి వెళ్లడం అత్యంత శుభప్రదంగా భావిస్తారు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా జరుగుతుంది. మరి కొన్ని రాశుల వారికి సమస్యలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, చంద్రుడి ప్రభావం వల్ల మాత్రం అన్ని రాశుల వారికి మేలే జరుగుతుంది.
చంద్రుడు మొదటి స్థానంలో మకర రాశి వారికి ఉండబోతున్నాడు. ఫలితంగా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నటువంటి విపరీతంగా పెరుగుతుంది నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు అలాగే పూర్వీకుల నుంచి ఆస్తులు కూడా పొందగలుగుతారు పాత పెట్టుబడి నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. గత కొన్ని రోజులుగా కొనసాగుతున్న మానసిక ఆందోళన సమస్యలు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి.
వృషభ రాశి వారికి చంద్రగ్రహ సంచారం కారణంగా అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. రాబోయే రెండు మూడు రోజులపాటు పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల ఆశించిన లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా భవిష్యత్తులో గణనీయమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. మానసిక ఒత్తిరి నుంచి కూడా సులభంగా విముక్తి లభిస్తుంది. అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు కూడా సులభంగా సాధించగలుగుతారు..
కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు పంచమ భావంలో చంద్రుడు ఉండడం కారణంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి ముఖ్యంగా వీరికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు లభించడమే కాకుండా.. ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆకస్మికంగా ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశాలున్నాయి. ఏకాగ్రత కూడా విపరీతంగా పెరిగి కార్మికులు తమ ప్రాజెక్టులలో మెరుగైన ఫలితాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు..