Moon Transit 2026: చంద్రుడి పవర్‌ఫుల్ ఎఫెక్ట్‌.. జూన్ 1 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: May 30, 2026, 10:22 AM IST|Updated: May 30, 2026, 10:22 AM IST

Moon Transit In Libra 2026 Effect On Zodiac: చంద్రుడి ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై జూన్ ఒకటవ తేదీ వరకు కూడా కొనసాగుతుంది.. దీనికి కారణంగా ఆయారాశుల వారికి విశేషమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా చాలావరకు మేలు జరిగే అవకాశాలున్నాయి. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరి బోలెడు లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Moon Transit In Libra 2026: తులారాశి అధిపతి శుక్రుడుగా వ్యవహరిస్తాడు.. ఈ గ్రహాన్ని సంతోషంతో పాటు వైభవం ప్రేమకు సూచికగా భావిస్తారు. ఇదిలా ఉంటే మే 27వ తేదీ బుధవారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో చంద్రుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అయితే, ఈ గ్రహం మే 31వ తేదీ శనివారం వరకు అదే రాశిలో సంచార దశలో ఉండబోతోంది. కాబట్టి దీని ప్రభావం ఆదివారం వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో నాలుగు  రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

తులా రాశిలో శుక్రుడు..

ముఖ్యంగా శుక్రుడు తులా రాశిలో ఉండడం కారణంగా జూన్ 1వ తేదీ వరకు ఆయా రాశుల వారికి ఆర్థికంగా విశేషమైన ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా నష్టపోయిన వారికి ఈ సమయంలో డబ్బు తిరిగి లభించే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా చాలావరకు పరిష్కారం లభిస్తుంది.  

కన్యా రాశి 

తులా రాశిలో చంద్రుడి సంచారం కన్యా రాశి వారికి చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి సంతోషంతో పాటు సంపద, ఆదాయం విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. అలాగే మానసిక ప్రశాంతత కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా పూర్వీకుల ఆస్తులు నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అలాగే కుటుంబం సపోర్టుతో అనేక రకాల పనులు చేయగలుగుతారు.

తులారాశి 

తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు చంద్రుడి సంచారం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో చిక్కుకుపోయిన డబ్బులు తిరిగి పొందుతారు. అలాగే మానసిక కూడా చాలా ప్రశాంతంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా జీవితంలో ఏవైనా ఆందోళనకరమైన సంఘటనలు ఎదురైతే ఈ సమయంలో తప్పకుండా తొలగిపోతాయి.. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా అంచలంచెలుగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

మీనరాశి 

చంద్రుడు ఈ సమయంలో మీన రాశి వారికి కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలను అందించబోతున్నాడు. ముఖ్యంగా వృత్తి జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతి లభించడమే కాకుండా కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే పాత సంబంధాలు మెరుగుపడడమే.. కాకుండా వ్యాపారాల ఒప్పందాలు కూడా జరిగి విశేషమైన లాభాలు పొందుతారు. పాత సంబంధాల్లో అనేక మార్పులు వస్తాయి.  

కర్కాటక రాశి 

చంద్రుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా కర్కాటక రాశి వారికి కూడా అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న మనస్పార్ధాలు కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే జీవితంలో వస్తున్న కలహాలతో పాటు అశాంతి కూడా తొలగిపోతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లాభాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ ఆదాయ వనరులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి.

నోట్..

