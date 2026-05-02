Moon Transit 2026: స్వాతీ నక్షత్రంలో చంద్రుడు.. ఈ రాశులవారికి కాసుల వర్షమే!

Moon Transit 2026 Effect On Zodiac: స్వాతీ నక్షత్రంలోకి చంద్రుడి సంచారంతో ఈ కింది రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా దిమ్మతిరిగే లాభాలు చేకురుతాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
Moon Transit 2026 Effect On Zodiac: గ్రహ సంచారాల పరంగా ఈ మే నెలకు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. వైశాఖ పౌర్ణమి రోజునే చంద్రుడు రాహువు అధిపతిగా వ్యవహరించే స్వాతీ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేసింది. మే 1వ తేదిన ఈ సంచారం జరిగింది. అయితే, మే 2వ తేది వరకు ఇదే రాశిలో కొనసాగుతుంది. కాబట్టి అప్పటి వరకు ఆయా రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం కొనసాగుతుంది.
చంద్రుని సంచార ప్రభావంతో ఈ కింది నాలుగు రాశులవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థిక లాభాలు కలగడమే కాకుండా అనేక రకాల సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. దీంతో పాటు వృత్తిపరమైన జీవితంలో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. వీరికి అదృష్టం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.
చంద్రుని సంచారంతో సింహ రాశివారికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూసే యువకులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఇప్పటికే ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి బదిలీలు కూడా జరుగుతాయి. ప్రేమ సంబంధాల్లో మాధుర్యం కూడా ఊహించని రెట్టింపు అవుతుంది.
స్వాతీ నక్షత్రంలోకి చంద్రుడు సంచారం చేయడంతో ఈ సమయం మిథున రాశివారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆదాయ మార్గాలు కూడా మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు కెరీర్ పరంగా ఊహించని ప్రగతి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
చంద్రుడి సంచారంతో కన్యా రాశివారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ఈ సమయంలో అన్ని రకాల పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. దీంతో పాటు ఎవరికైనా డబ్బులు ఇచ్చేది ఉంటే తప్పకుండా తిరిగి చెల్లిస్తారు. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసేవారికి అధికారుల సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. కుటుంబంలో నెలకొన్ని సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి.
కుంభ రాశివారికి ఈ సమయం గోల్డెన్ పీరియడ్గా కూడా భావించవచ్చు. ఈ సమయంలో ఆర్థిక పరమైన సమస్యల నుంచి సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఆకస్మిక ధనలాభాలు కూడా కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతత కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
