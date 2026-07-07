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వృషభ రాశిలోకి చంద్రుడి ప్రవేశం.. జూలై 10 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు, ఇక డబ్బే డబ్బు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 07, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:49 AM IST

Moon Transit In Taurus 2026 Effect On Zodiac: వృషభ రాశిలోకి చంద్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం కూడా కలుగుతుంది.

Moon Transit In Taurus 2026 Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడు  మనస్సుకు అధిపతిగా భావిస్తూ ఉంటారు. అయితే, ఈ గ్రహం సంచారం చేసిన ప్రతిసారి అన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ఇదిలా ఉంటే జూలైలో చంద్రుడు సంచారం చేయబోతోంది. జూలై 10వ తేదిన శుక్రవారం రోజు వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఈ గ్రహ సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశులు ఊహించని స్థాయిలో ప్రభావితమవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 
 
 

Moon Transit In Taurus 20261/6

వృషభ రాశిలోకి చంద్రుడు..

  జూలై 10వ తేదిన శుక్రవారం చంద్రుడు వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారిపై ఎప్పుడు లేని శుభప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఈ క్రింది రాశులవారికి మనసిక ప్రశాంతత విపరీతంగా లభించి.. జీవితంలో ఆనందం ఊహించని స్థాయిలో పెరగుతుంది. డబ్బులేమి సమస్యలు కూడా సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. 

Moon Transit In Taurus Effect2/6

మకర రాశి

చంద్రుడు వృషభ రాశిలోకి వెళ్లడం వల్ల మకర రాశివారికి అకస్మాత్తుగా ధన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఈ సమయంలో అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా అకస్మాత్తుగా కూడా జీవితం మలుపులు తిరుగుతుంది. అలాగే జీవితంలో కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారాల్లో భారీ లాభాలు కలుగుతాయి.  కుటుంబంలో మంచి రోజులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి.   

Moon Transit Effects On Zodiac Signs3/6

వృషభ రాశి

శక్తివంతమైన చంద్రుడి ప్రభావంతో వృషభ రాశివారికి అన్ని రంగాల్లో ఊహించని విజయాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో వృద్ధి కూడా లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో తప్పకుండా శుభవార్తలు వింటారు. అంతేకాకుండా పాత సమస్యల నుంచి బయపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

Moon Transit Zodiac4/6

కర్కాటక రాశి

చంద్రుడి ఎఫెక్ట్‌తో కర్కాటక రాశివారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అలాగే కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పెద్ద పెద్ద సమస్యల నుంచి కూడా సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఉద్యోగాల్లో అభివృద్ధి కూడా లభిస్తుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. మనసిక ప్రశాంతత కూడా విపరీతంగా పెరగుతుంది.

Moon Transit Zodiac Telugu5/6

తులారాశి

చంద్రుడు పవర్‌ఫుల్ ఎఫెక్ట్‌ తులారాశివారికి కూడా ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీకు సంపద విపరీతంగా లభించే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని కోరికలు నెరవేరే ఛాన్స్‌ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీనితో పాటు, మానసిక సమస్యలు, అశాంతి కూడా విపరీతంగా తొలగిపోతుంది.. ఇవేకాకుండా చంద్రుడి సంచారంతో మీరు అన్ని రంగాలలో విజయం సాధిస్తారు.

Karkataka Rasi Benefits6/6

గమనిక..

TAGS:
Moon Transit
Moon Transit Effect
Moon Transit Zodiac
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Moon Transit In Taurus 2026

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