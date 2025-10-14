Hair Growth: ఈ ఆకు పొడి తిన్న.. జ్యూస్ తాగిన చాలు.. ఇక తాటి చెట్టు లాంటి జడ మీ సొంతం..

Moringa Powder Or Moringa Juice : మన ఇళ్లలో ప్రతిరోజూ కనిపించే మునగ ఆకులు.. సాధారణంగా కూరలలో లేదా సాంబార్లో మాత్రమే వాడతాం. కానీ ఈ మొక్కను "మిరాకిల్ ట్రీ" అని ఎందుకు అంటారో చాలా మందికి తెలియదు. మునగ చెట్టు (Moringa oleifera)లో ఉన్న పోషకాలు జుట్టు పెరుగుదలలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. మునగను పొడి, జ్యూస్ లేదా కూరల రూపంలో తీసుకుంటే జుట్టు బలంగా, నల్లగా.. మెరిసేలా మారుతుంది.
మునగ ఆకులో విటమిన్ A, C, జింక్..ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. విటమిన్ A తల చర్మానికి హైడ్రేషన్ అందించడమే కాకుండా.. దురద, చుండ్రు వంటి సమస్యలు తగ్గిస్తుంది. విటమిన్ C వల్ల కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తి పెరిగి.. జుట్టు రూట్లు బలపడతాయి. జింక్, ఐరన్ రక్తప్రసరణను మెరుగుపరచి, జుట్టు మూలాలకు అవసరమైన పోషణ అందిస్తాయి.
మొత్తానికి మునగ తినడం వల్ల తల చర్మం.. ఆరోగ్యంగా మారి..జుట్టు సహజంగా పెరుగుతుంది. అయితే చాలామందికి మునగాకు పొడి తినడం మంచిదా లేదా జ్యూస్ లాగా తాగడం మంచిదా అనే సందేహం ఉంటుంది. ఈ రెండు కూడా మంచివే..బిజీగా ఉండే వాళ్లకు మునగ పొడి బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది ఎండబెట్టిన ఆకులతో తయారు చేస్తారు. కొంచెం పాలకూర రుచిలా ఉంటుంది. రోజుకి ఒక టీ స్పూన్ పొడిని వెచ్చని నీటిలో, తేనెతో.. లేదా స్మూతీలో కలిపి తాగవచ్చు. సలాడ్లపై లేదా దాల్లో కూడా కలుపుకొని తినవచ్చు. వేడి వేడి అన్నంలో..నెయ్యి వేసుకుని కలుపుకొని కూడా తినవచ్చు.
మునగ పొడిలో ప్రోటీన్.. అమైనో ఆసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టులో ఉండే కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్కి మూలం. క్రమంగా తింటే జుట్టు రాలడం తగ్గి..వాల్యూం పెరుగుతుంది. రుచికి ఇష్టంలేకుంటే మునగ క్యాప్సూల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. కొంతమందికి జ్యూస్ లా తాగడం ఇష్టం ఉంటుంది.. అలాంటి వాళ్ళు మునగాకు జ్యూస్ తాగవచ్చు. తాజా మునగ ఆకులను నీటితో కలిపి బ్లెండ్ చేయాలి. రుచిలో కొంచెం చేదుగా ఉంటుంది.. కాబట్టి కొద్దిగా తేనె లేదా నిమ్మరసం కలిపితే తాగడం .
ప్రతిరోజూ 30–50 ml జ్యూస్ ఉదయాన్నే తాగితే.. శరీరంలో టాక్సిన్లు తగ్గి, రక్తప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. కొంతమంది మునగ జ్యూస్ను కొబ్బరినూనె లేదా కాస్టర్ ఆయిల్తో కలిపి తలపై అప్లై చేస్తారు. ఇది జుట్టు మూలాలను బలపరచి చుండ్రును తగ్గిస్తుంది.
మునగను మన నానమ్మల కాలంలోనే జుట్టు మందంగా పెంచడానికి వాడేవారు. దక్షిణ భారతదేశంలో మునగ ఆకులను జబాకు పూలతో కలిపి పేస్ట్ చేసి తలపై రాయడం సాధారణం. ఆయుర్వేదంలో కూడా మునగ త్రిదోషాలను సమతుల్యం చేసే గుణం కలిగి ఉందని చెబుతుంది. సమయం తక్కువైతే పొడి రూపంలో తీసుకోండి.
తాజా ఫ్రెష్ జ్యూస్ ఇష్టమైతే మునగ జ్యూస్ ట్రై చేయండి. వారానికి ఐదు రోజులు పొడి..రెండు రోజులు జ్యూస్ తాగితే కూడా ఫలితాలు త్వరగా కనిపిస్తాయి. 6–8 వారాల్లో జుట్టు రాలడం తగ్గి, సహజ మెరుపు వస్తుంది. జుట్టు కోసం ఖరీదైన ఉత్పత్తులు అవసరం లేదు. మన ఇంటి మునగ చెట్టే మీ అందం రహస్యం అవుతుంది.