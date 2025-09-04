English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Munagaku Powder: జుట్టుని తాటి చెట్టు లాగా పెంచే మునగాకు పొడి.. 5 నిమిషాల్లో ఎలా చేసుకోవాలంటే..

Drumstick Leaves Powder : గుండెపోటు, ఒబిసిటి లాంటి సమస్యలు ప్రస్తుతం ఎక్కువైతున్నాయి. అయితే ఇలాంటి ఎన్నో సమస్యలకు మునగాకు పొడి మంచి చెక్ పెడుతుంది. అంతేకాకుండా.. మునగాకు పొడి వల్ల జుట్టు కూడా బాగా పెరుగుతుంది. మరి అలాంటి మునగాకు పొడిని ఎలా చేసుకోవాలంటే..
మునగాకు పొడి.‌.‌ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.. ఈ పొడి తినడం వల్ల ఎన్నో సమస్యలకు చెక్ పెట్టవచ్చు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా జుట్టు ఊడిపోయే సమస్య ఉన్నవాళ్లకి ఈ పొడి ఎంతగానో పనికొస్తుంది.   

రోజు ఈ పొడి తో అన్నం తినడం వల్ల జుట్టు బాగా పెరుగుతుంది. ఇక ఈ పొడి చేసుకోవడానికి.. కేవలం ఐదు నిమిషాల కేటాయిస్తే చాలు. మరి ఈ ఆరోగ్యకరమైన పొడి ఎలా చేసుకోవాలంటే..

ఒక స్పూన్ ఆయిల్, ఒక స్పూన్ పచ్చెనగపప్పు, ఒక స్పూన్ ఉద్దిపప్పు, ఒక స్పూన్ ధనియాలు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఐదు ఎండుమిరపకాయలు, ఒకటిన్నర కప్పు మునగాకు, కొద్దిగా ఉప్పు, చింతపండు, ఇంగువ

ముందుగా మునగాకు బాగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తరువాత నూనెలో పచ్చనగపప్పు, ఉద్దిపప్పు వేయించుకోవాలి. మిగతా పదార్థాలు అన్నీ కూడా వేసి కాసేపు ఉడకనివ్వాలి.. ఫైనల్ గా మునగాకు.. వేసి బాగా వేయించుకోవాలి.

చల్లారాక మిక్సీ పట్టించుకోవాలి.. ఇందులోనే కొద్దిగా ఉప్పు, ఇంగువ కూడా వేసి మిక్సీ పట్టాలి. అంతే ఎంతో రుచికరమైన మునగాకు పొడి రెడీ.

