/Morning Habits to Avoid: ఉదయం లేవగానే పొరపాటున కూడా ఇవి చూడకండి.. ఆ రోజంతా దరిద్రమే, తీవ్ర నష్టాలు!

Morning Habits to Avoid: ప్రతిరోజూ ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు పని ఒత్తిడితో అలసిపోయి, మానసిక ఆందోళనతో నిద్రపోయి, మళ్ళీ మరుసటి రోజు పని కోసం నిద్రలేవాల్సి వస్తుంది. అయితే ఉదయాన్నే కొన్ని పనులను తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలి. ముఖ్యంగా నిద్రలేవగానే కొన్ని వస్తువులను పొరపాటున కూడా చూడకూడదు. అటువంటివి చూడటం వల్ల రోజంతా ప్రతికూలత వెంటాడుతుంది. దానికి బదులుగా, ఉదయాన్నే కొన్ని శుభప్రదమైన అంశాలను చూడటం ఎంతో అవసరం. దీనివల్ల ఆ రోజంతా సానుకూలతతో గడుస్తుంది.
చాలామంది ఉదయం లేవగానే ఫోన్ చెక్ చేయడం లేదా అద్దం ముందు నిలబడి తమ ముఖాన్ని చూసుకోవడం వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. నిద్రలేవగానే మొబైల్ చూడటం వల్ల ప్రతికూల ఆలోచనలు వస్తాయి. అంతేకాకుండా, ముఖం కడుక్కోకముందే మన ముఖాన్ని మనం చూసుకోకూడదని పెద్దలు ఎప్పటి నుంచో చెబుతున్నారు.
నిద్రలేవగానే ముందుగా మీ అరచేతులను చూసుకుని, మీకు ఇష్టమైన దైవాన్ని స్మరించుకోవాలి. ఆ తర్వాత బ్రష్ చేసుకుని, ముఖం శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాతే అద్దంలో మీ ముఖాన్ని చూసుకోవాలి. అప్పుడే ఆ రోజు మీకు ఉత్సాహంగా, సానుకూలంగా ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా, ఉదయాన్నే పాత బట్టలు, పగిలిన అద్దం, లేదా సింక్లో మిగిలిపోయిన మురికి గిన్నెలను చూడటం మానుకోవాలి. సింక్లోని పాత్రలను రాత్రివేళనే శుభ్రం చేసుకోవాలి. లేనిపక్షంలో ఆ ఇంట్లో ప్రతికూలత పెరుగుతుంది. దీనివల్ల నష్టాలు వాటిల్లడమే కాకుండా, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య నిత్యం కలహాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని వాస్తు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఉదయం వేళ పిచ్చుకల కిలకిలరావాలు వినడం లేదా గంటల శబ్దం వినడం మనసుకి ఎంతో ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. అలాగే, నిద్రలేవగానే సూర్యోదయాన్ని చూడటం, గుడి గంటల శబ్దం వినడం వల్ల సానుకూల శక్తి లభిస్తుంది.
కాబట్టి, నిద్రలేవగానే అద్దంలో మీ ముఖాన్ని చూసుకోవడం, ఇతరుల ముఖాలను చూడటం లేదా ఫోన్లో మెసేజ్లు చెక్ చేసుకోవడం వంటి అలవాట్లను వెంటనే మానేయండి. ఇలా చేయడం ద్వారా మీలో సానుకూలతను పెంచుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)