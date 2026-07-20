Morning vs Night Hair Oiling:జుట్టు ఆరోగ్యంగా, బలంగా ఉండాలంటే నూనె రాయడం చాలా మంది పాటించే అలవాటు. కొబ్బరి నూనె, ఉసిరి నూనె, నువ్వుల నూనె, రోజ్మేరీ నూనె వంటి వాటిని చాలామంది ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే జుట్టుకు నూనె ఉదయం పెట్టుకోవడం మంచిదా? లేక రాత్రి పెట్టుకుని పడుకోవడం మంచిదా? అనే సందేహం చాలా మందికి ఉంటుంది. దీనిపై నిపుణులు కొన్ని సూచనలు చేస్తున్నారు.
నూనె రాయడం వల్ల జుట్టుకు తేమ అందుతుంది. జుట్టు విరిగిపోకుండా ఉంటుంది. దువ్వేటప్పుడు జుట్టు దెబ్బతినకుండా కాపాడుతుంది. అలాగే తలకు మసాజ్ చేయడం వల్ల రక్తప్రసరణ మెరుగై జుట్టు కుదుళ్లకు అవసరమైన పోషకాలు అందే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే నూనె నేరుగా కొత్త జుట్టు పెంచదు. కానీ జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది.ఉదయం తలస్నానం చేసే ముందు ఒకటి నుంచి మూడు గంటల ముందు నూనె రాయడం చాలా మందికి మంచి ఎంపికగా భావిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల తలకు ఎక్కువ దుమ్ము, చెమట అంటుకోదు. ముఖ్యంగా ఆయిల్ ఎక్కువగా వచ్చే స్కాల్ప్ ఉన్నవారికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. షాంపూతో కూడా నూనె సులభంగా తొలగిపోతుంది. అలాగే జుట్టు ప్రోటీన్ నష్టం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
మరోవైపు రాత్రి నూనె రాసుకుని పడుకోవడం వల్ల తలకు మసాజ్ చేయడానికి ఎక్కువ సమయం దొరుకుతుంది. దీంతో ఒత్తిడి తగ్గి రిలాక్స్గా అనిపిస్తుంది. పొడిగా, గరుకుగా లేదా కర్లీ హెయిర్ ఉన్నవారికి రాత్రంతా నూనె ఉండటం వల్ల తేమ ఎక్కువగా అందుతుంది. అయితే ఎక్కువసేపు నూనె తలపై ఉండడం వల్ల దిండు మీద ఉన్న దుమ్ము, మురికి తలకు అంటుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కొందరిలో చుండ్రు లేదా స్కాల్ప్ సమస్యలు పెరిగే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, చాలా మందికి ఉదయం లేదా తలస్నానానికి ఒకటి నుంచి మూడు గంటల ముందు నూనె రాయడం ఉత్తమమైన పద్ధతి. ఇది తలను శుభ్రంగా ఉంచడంతో పాటు జుట్టును కూడా రక్షిస్తుంది.
అయితే చాలా పొడిగా ఉండే జుట్టు లేదా కర్లీ హెయిర్ ఉన్నవారు, స్కాల్ప్ ఆరోగ్యంగా ఉంటే రాత్రి నూనె రాసుకుని మరుసటి రోజు షాంపూతో శుభ్రం చేసుకోవచ్చు.
అమెరికా నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్లో ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, నూనె ఎప్పుడు రాసుకున్నామన్న దానికంటే ఏ నూనె వాడుతున్నాం, ఎలా వాడుతున్నాం, తలస్నానానికి ముందు వాడుతున్నామా లేదా అన్న విషయాలే ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తాయి.