Morri pandlu eating benefits in summer season: మొర్రి పండ్లు సమ్మర్ సీజన్ లో ఎక్కువగా లభిస్తాయి. దీని వల్ల అనేక ఉపయోగాలు కల్గుతాయి. సమ్మర్ లో ఈ ఫ్రూట్స్ లను అస్సలు మిస్ కావొద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సాధారణంగా ఏ సీజన్ లో దొరికే పండ్లను ఆ సమయంలో తినాలని పెద్దలు తరచుగా చెబుతుంటారు. దీని వల్ల శరీరంకు కావాల్సిన పోషకాలు పుష్కలంగా దొరుకుతాయి. అయితే.. ప్రస్తుతం సమ్మర్ సీజన్ నడుస్తుంది. ఈ సీజన్ లలో మొర్రి పండ్లు చాలా ఎక్కువగా మార్కెట్లోకి వస్తాయి.
ముఖ్యంగా పల్లెటూర్లలో మొర్రిపండ్లు ఎక్కువగా దొరుకుతాయి. అడవుల్లో ఇవి చెట్లకు కాస్తాయి. వీటిని లంబాడి మహిళలు, గిరిజన మహిళలు చెట్ల నుంచి జాగ్రత్తగా తెంపి, గుల్లలో పెట్టి తీసుకొచ్చి మార్కెట్లలో అమ్ముతారు. ఇది ఎక్కువగా సమ్మర్ లో మాత్రమే లభిస్తుంది. ఇతర కాలాల్లో ఈ ఫ్రూట్ లు లభించవు.
మొర్రి పండ్లు దోరగా ఉన్నప్పుడు ఎరుపు రంగులో.. ఆ తర్వాత బాగా పండిన తర్వాత నలుపు రంగులోకి మారిపోతాయి. వీటిని వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు. మలయాళం: నురామరం, ఒరియా: చంహ్రా, కన్నడలో కోల్ మావు, తెలుగు: మొర్రి పండ్లు, ఇంగ్లీష్: చిరోంజి ఫ్రూట్ అని పిలుస్తారు. ఈ మొర్రి పండ్లు తినడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య లాభాలు ఉన్నాయి.
ఇవి సహాజ సిద్దంగా మాత్రమే ఎక్కువగా అడవుల్లోని చెట్లకు కాస్తాయి. వీటిపై ఎలాంటి కెమికల్స్ లను వేయకుండానే కాస్తాయి. మొర్రి పండ్లు పీచు, అన్ని రకాల విటిమన్లు, మినరల్స్ లు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. విటమిన్ బి1, బి2, సి ఉంటాయి.
అనేక రకాల చర్మసమస్యలు దూరమౌతాయి. ప్రెగ్నెంట్ మహిళలకు మొర్రి పండ్లు చాలా ప్రయోజన కరమని చెప్తారు. జీర్ణక్రియలను మెరుగు పరుస్తుంది. ఇమ్యునిటీని పెంచడమే కాకుండా శరీరంను యాక్టివ్ గా ఉంచుతుంది. అల్సర్ సమస్యలు, పొత్తి కడుపులో నొప్పివంటి సమస్యల్ని దూరం చేస్తుంది.
మలబద్దకంతో పాటు, బరువు తగ్గడంలో కూడా మొర్రి పండ్లు చాలా ప్రభావవంతగా పనిచేస్తాయి. దీని వల్ల చర్మం ముడతల సమస్యలు ఉండవు. చిన్నపిల్లలో వాంతులు, విరేచనాలు తగ్గిస్తుంది. సమ్మర్ లో ఈ మొర్రి పండ్లు తింటే వడదెబ్బ ప్రభావం ఉండదని నిపుణులు చెప్తుంటారు.