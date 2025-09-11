Mosquito Bites: మందు, బీరు తాగే వాళ్లను దోమలు కుడతాయా? సర్వేలో షాకింగ్ రిపోర్ట్!

Mosquitoes Bites Drunk People: దోమల వల్ల అందరూ ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కానీ కొంతమందికి తక్కువ కాట్లు, మరికొంతమందికి దోమలు ఎక్కువగా కాట్లు వేస్తుంటాయి. కానీ, ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? దీని గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన సమాచారం వెలుగులోకి వచ్చింది.
కొంతమందిని దోమలు ఎక్కువగా కుడతాయని, మరికొందరు తక్కువగా కుడతారని మీరు చాలాసార్లు గమనించి ఉంటాము. ఈ విషయంపై కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు నిర్వహించారు. ఫలితాలు దిగ్భ్రాంతికరంగా ఉన్నాయి. దోమలకు బీరుతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉందని తెలుసుకుని చాలా మంది షాక్ అయ్యారు.
అవును, నిజమే, బీరు తాగేవారిని దోమలు కుట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెదర్లాండ్స్లోని శాస్త్రవేత్తలు ఒక కొత్త మరియు ఆసక్తికరమైన అధ్యయనాన్ని నిర్వహించారు. దీని ప్రకారం బీరు తాగేవారిని దోమలు ఎక్కువగా ఇష్టపడతాయని తేలింది. ఈ పరిశోధనను రాడ్బౌడ్ విశ్వవిద్యాలయంలోని నిజ్మెగెన్ శాస్త్రవేత్త ఫెలిక్స్ హోయెల్ నేతృత్వంలోని బృందం నిర్వహించింది.
బయోఆర్క్సివ్ అనే పరిశోధనా వేదికలో ప్రచురించబడిన ఈ పరిశోధన చాలా కాలంగా పరిశోధనా అంశంగా ఉంది. ఎందుకంటే కొంతమందిని ఇతరుల కంటే దోమలు కుట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధిస్తున్నారు. తెలుసుకోవడానికి ఈ బృందం నెదర్లాండ్స్లోని లోలాండ్స్లో జరిగిన ఒక పెద్ద సంగీత ఉత్సవంలో వేలాది దోమలు, 500 మందిపై ఒక ప్రయోగాన్ని నిర్వహించింది.
ఆ సంగీత కాన్సర్ట్ను వారు ఒక పాప్-అప్ ప్రయోగశాలను ఏర్పాటు చేశారు. తరువాత ఆ కన్సర్ట్ వచ్చిన వ్యక్తులను వారి ఆహారం, పానీయాలు, అంటే వారి ఆహారం, అలాగే పరిశుభ్రత, ప్రవర్తనకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు. ముఖ్యంగా ఆ సమయంలో ఈ పాల్గొనేవారిని దోమలు ఉన్న ప్రత్యేక పెట్టెలో చేతులు పెట్టమని అడిగారు. కానీ ఈ పెట్టెలో చిన్న రంధ్రాలు ఉన్నాయి. తద్వారా దోమలు ప్రజల చేతులను వాసన చూడగలవు కానీ కుట్టలేవు.
తరువాత, కెమెరాల సహాయంతో వారు పెట్టెలో ఎన్ని దోమలు ఉన్నాయో.. అవి ఎంతసేపు అక్కడే ఉన్నాయో రికార్డ్ చేశారు. ఈ పరిశోధన ఫలితాలు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నాయి. బీరు తాగిన వ్యక్తులను 35 రెట్లు ఎక్కువగా దోమల పట్ల ఆకర్షితులవుతున్నారని కనుగొన్నారు. అంతేకాకుండా, ముందు రోజు రాత్రి ఎవరితోనైనా పడకగది పంచుకున్న (శృంగారం) వ్యక్తుల పట్ల కూడా దోమలు ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతున్నాయని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. సన్స్క్రీన్ తక్కువగా ఉపయోగించే, క్రమం తప్పకుండా స్నానం చేయని వ్యక్తుల పట్ల దోమలు ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతున్నాయని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు.
శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, దోమలు నేరుగా ఆల్కహాల్ కు ఆకర్షితులవుతాయి. కానీ దాని నుండి వచ్చే శరీర దుర్వాసనకు ఆకర్షితులవుతాయి. బీరు తాగేవారు ఎక్కువగా నృత్యం చేస్తారని, ఎక్కువగా చెమట పడతారని, దీనివల్ల వారి శరీర దుర్వాసన మారుతుందని ఫెలిక్స్ హోల్ అన్నారు. ఈ వాసన దోమలను చాలా త్వరగా ఆకర్షిస్తుంది. దోమలు దాదాపు 350 అడుగుల దూరం నుండి మనుషుల వాసనను గుర్తించగలవని ఈ పరిశోధన ద్వారా కనుగొన్నారు.