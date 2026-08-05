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వర్షాకాలంలో దోమల బెడదతో బాధపడుతున్నారా..! ఈ జాగ్రత్తలు మీ కోసమే..!

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 05, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:25 AM IST

Mosquito Prevention: వర్షాకాలం అంటే వర్షాలతో వాతావరణం చల్లగా ఉంటుందనుకుంటే పొరపాటు. ఈ సమయంలో దోమలు బెడద కూడా ప్రజలను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తూ ఉంటుంది. దోమలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది మన ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బ తీస్తుంది. వానా కాలంలో దోమల బెడద నివారణకు ఈ చిన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే ఎలాంటి అనారోగ్యం మీ దరి చేరదు. 

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దోమల బెడద నివారణ

Mosquito Prevention Due To Rain Season: దోమకాటు వల్ల డెంగ్యూ, వెస్ట్ నైల్ వైరస్, మలేరియా, చికున్‌ గున్యా, జికా వైరస్,  వంటి వ్యాధుల ప్రమాదం బారిన పడే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఈ వ్యాధులకు వెంటనే చికిత్స చేయకపోతే, అవి తీవ్రమైన అనారోగ్యాలకు దారితీయవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా వర్ష తీవ్రత రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో దేశ వ్యాప్తంగా సగటు వర్షపాతం తక్కువగా నమోదు అయింది. కానీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో అసాధారణ వర్షాలు పడుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రజలు  నీటి కొరతతో బాధపడుతుంటే.. కొన్ని చోట్ల అధిక వర్షాలు ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. 

Mosquito Repellent 2/6

అసాధారణ పరిస్థితులు

వర్షాల వల్ల వాతావరణంలో అసాధారణ పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. వర్షాలు కురిసి ఆగిన  సందర్భాల్లో దోమల  బెడదా మనల్ని ముప్పుతిప్పలు పెడుతుంది. మనం నివసించే ప్రదేశాలలో దోమల సంఖ్య పెరిగితే, అది అనేక వ్యాధులకు దారితీయవచ్చు. అనేక ప్రాంతాలలో వర్షపు నీరు నిలిచిపోవడం వల్ల, అవి దోమలకు సంతానోత్పత్తి కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే, దోమల ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధుల ప్రమాదం బారిన పడే అవకాశాలున్నాయి. అందువల్ల, వర్షాకాలంలో మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడం చాలా ముఖ్యమైన విషయం.

Mosquito Bite 3/6

దోమకాటు

దోమకాటు వల్ల జికా వైరస్,  డెంగ్యూ, మలేరియా, చికున్‌గున్యా, వెస్ట్ నైల్ వైరస్ వంటి వ్యాధుల ప్రమాదం కూడా పెరుగబోతుంది. ఈ వ్యాధులకు సకాలంలో చికిత్స చేయించుకోకపోతే  అవి తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి కూడా దారితీయవచ్చు. అందువల్ల, వర్షాకాలంలో దోమల నివారణ చర్యలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైనవి.వర్షాకాలంలో దోమలను నివారించడానికి ఏమి చేయాలి..? యుఎస్ సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ (CDC) ప్రకారం, వర్షాకాలంలో లేదా ఏ సమయంలోనైనా దోమకాటును నివారించడానికి, పొడవాటి చేతులున్న దుస్తులు వేసుకోవాలి. శరీరం మొత్తాన్ని కప్పి ఉంచే దుస్తులు ధరించడం శ్రేష్ఠమైనది. 

 

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దోమల బెడద

దోమలు లోపలికి రాకుండా నిరోధించడానికి కిటికీలు, తలుపులకు జాలీ వంటి కర్టెన్లు వేసుకోవడం మంచిది. కర్టెన్లు అందుబాటులో లేకపోతే, దోమ తెరలను ఉపయోగించడం అత్యుత్తమం. అలాగే, ఇంట్లో నీరు నిలువ ఉండే  పాత్రలు, కూలర్లు, బకెట్లు, టైర్లు  ఉండే ప్రదేశాలను వెంటనే శుభ్రం చేయడం బెటర్. ఎందుకంటే ఇవి దోమల సంతానోత్పత్తికి ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తున్నాయి. 

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దోమకాటు లక్షణాలు

ఏ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు? దోమ కాటు వేసిన కొద్ది రోజుల్లోనే మీకు తీవ్రమైన జ్వరం, తలనొప్పి, ఒళ్లు లేదా కీళ్ల నొప్పులు, కంటి నొప్పి, తీవ్రమైన నీరసం, వాంతులు, వికారం లేదా చర్మంపై దద్దుర్లు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, వాటిని తేలికగా తీసుకోకూడదు. ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే దగ్గరలోని డాక్టర్లను సంప్రదించాలని నిపుణులు చెబుతున్న మాట.ఇలాంటి లక్షణాలు డెంగ్యూ, చికున్‌ గున్యా,  మలేరియా వంటి వ్యాధుల వల్ల వస్తాయి. అందువల్ల, మీకు ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే, ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించి తగిన మందులు వేసుకొని తగ్గించుకోవడం బెటర్. 

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గమనిక

Disclaimer (గమనిక): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానం, నిపుణుల నుండి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది.  దీన్ని జీ మీడియా న్యూస్  ధృవీకరించడం లేదు. ఇక్కడ ఇచ్చిన సలహాను పాటించే ముందు నిపుణులైన వైద్యుల సలహా తీసుకుంటే బెటర్. 

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