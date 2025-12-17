English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
India Cheapest Cars: లవర్‌తో వెళ్తే కాస్ట్‌లీ కారు కావాలి కానీ.. ఫ్రెండ్స్‌తో రయ్‌ రయ్‌కి చీప్‌ అండ్‌ బెస్ట్‌ కార్లు చాలు.. ఆ లిస్ట్‌ ఇక్కడే ఉంది చూడండి..!!

India Cheapest ADAS Cars: భారత్ లో నేడు కారు కొనాలంటే కేవలం లుక్ లేదా మైలేజీ చూసే రోజులు పోయాయి. ప్రయాణికుల సేఫ్టీని ద్రుష్టిలో ఉంచుకుని టెక్నాలజీ కీలకంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ ఫీచర్స్ ఉన్న కార్లపై వినియోగదారులు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా లెవెల్ 2 ఏడీఏఎస్ సిస్టమ్ కారును చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను గమనిస్తూ.. డ్రైవర్ కు సహాయపడే ఆధునిక సేఫ్టీ ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ఇప్పటి వరకు ప్రీమియం కార్లకే పరిమితం అన్న భావనను పూర్తిగా తొలగించాయి. బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ లోనూ లెవెల్ 2 ఏడీఏఎస్ కార్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. భారత మార్కెట్లో ప్రస్తుతం సరసమైన ధరల్లో లెవెల్-2 ADAS అందించే కార్లు ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం.
హోండా అమేజ్: ఈ జాబితాలో అత్యంత చౌకగా లెవెల్-2 ADAS అందిస్తున్న కారు హోండా అమేజ్. దీని ధరలు సుమారు రూ. 9.15 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. 1.2 లీటర్ i-VTEC పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వచ్చే ఈ కారు 89 bhp శక్తిని ఇస్తూ..సుమారు 18.65 km/l మైలేజీని అందిస్తుంది. హోండా సెన్సింగ్ పేరుతో వచ్చే ADAS సూట్‌లో ఫార్వర్డ్ కొలిషన్ వార్నింగ్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, ఆటో హై బీమ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. 416 లీటర్ల పెద్ద బూట్ స్పేస్, వైర్‌లెస్ కనెక్టివిటీ, ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లతో ఇది కుటుంబ వినియోగానికి అనువైన కారుగా నిలుస్తుంది.

మహీంద్రా XUV 3XO: మహీంద్రా XUV 3XO కూడా లెవెల్-2 ADAS ఫీచర్లతో వచ్చే బెస్ట్ ఆప్షన్. దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 12.17 లక్షలు. ఇది 1.2 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో 130 PS శక్తిని, అలాగే డీజిల్ వేరియంట్‌లో 115 bhp శక్తిని అందిస్తుంది. దాదాపు 20 km/l వరకు మైలేజీ ఇస్తుంది. ఫార్వర్డ్ కొలిషన్ మిటిగేషన్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, స్మార్ట్ పైలట్ అసిస్ట్ వంటి ADAS ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. 5-స్టార్ భారత్ NCAP రేటింగ్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, హర్మన్ కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్ ఈ కారును మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తాయి.

టాటా నెక్సన్: భద్రత విషయంలో ఇప్పటికే మంచి పేరు తెచ్చుకున్న టాటా నెక్సన్ ఇప్పుడు లెవెల్-2 ADAS‌తో మరింత బలంగా నిలుస్తోంది. దీని ధరలు సుమారు రూ. 12.16 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. 118 bhp శక్తిని ఇచ్చే ఇంజిన్‌తో 17 నుంచి 24 km/l వరకు మైలేజీ అందిస్తుంది. ఫార్వర్డ్ కొలిషన్ వార్నింగ్, ఆటోనమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్ స్పోర్టీ ఇంటీరియర్లు, 10.25 అంగుళాల డ్యూయల్ స్క్రీన్లు, 360 డిగ్రీ కెమెరా ఈ కారును ప్రీమియం ఫీలింగ్‌తో నిలబెడతాయి.  

హోండా సిటీ: హోండా సిటీ అంటే స్మూత్ రైడ్, కంఫర్ట్ అనే పేర్లు గుర్తుకొస్తాయి. ఇప్పుడు అదే కారులో లెవెల్-2 ADAS ఫీచర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. దీని ధరలు సుమారు రూ. 12.69 లక్షల నుంచి మొదలవుతాయి. 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 120 bhp శక్తిని అందిస్తుండగా, CVT గేర్‌బాక్స్‌తో 18.4 km/l మైలేజీ ఇస్తుంది. కొలిషన్ అవాయిడెన్స్, లేన్ అసిస్ట్, బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్ వంటి ఫీచర్లు దీన్ని హైవే ప్రయాణాలకు అనువైన కారుగా మారుస్తాయి. 506 లీటర్ల భారీ బూట్ స్పేస్, లెదరెట్ సీట్లు ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తాయి.  

హ్యుందాయ్ వెర్నా: ఈ జాబితాలో అత్యంత శక్తివంతమైన కారు హ్యుందాయ్ వెర్నా. 1.5 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో ఇది 160 bhp పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాదాపు 20.6 km/l మైలేజీని కూడా అందిస్తుంది. ధరలు సుమారు రూ. 14.35 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. లెవెల్-2 ADAS ఫీచర్లలో బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, ఫార్వర్డ్ కొలిషన్ అవాయిడెన్స్ ఉన్నాయి. 528 లీటర్ల పెద్ద బూట్, బోస్ సౌండ్ సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు దీనికి లగ్జరీ టచ్‌ను ఇస్తాయి. 5-స్టార్ GNCAP రేటింగ్‌తో భద్రత విషయంలోనూ ఇది ముందుంటుంది.

భారత మార్కెట్లో ఇప్పుడు లెవెల్-2 ADAS ఫీచర్లు ఉన్న కార్లు కేవలం ప్రీమియం సెగ్మెంట్‌కే పరిమితం కావడం లేదు. సరసమైన ధరల్లోనే అధునాతన భద్రతా సాంకేతికతను అందించే ఈ కార్లు, కుటుంబ భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే వినియోగదారులకు మంచి ఎంపికలుగా మారుతున్నాయి.

