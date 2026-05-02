Most anticipated upcoming mythological epics: రామాయణం నుంచి మహావతార్ పరశురామ్ వరకు ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న పౌరాణిక చిత్రాలు..

Most anticipated upcoming mythological epics: వింటే భారతం వినాలి. కంటే రామాయణం కనాలేది తెలుగులో ఓ సామెత ఉంది. ఇక పౌరాణిక సినిమాలు తీయాలంటే తెలుగు వాళ్లు ముందుగా గుర్తుకు వస్తారు. అదే సీరియల్స్ లాంటివి తెరకెక్కించాలంటే హిందీ వాళ్లను మించిన తోపులు లేరు. ఈ నేపథ్యంలో భారతీయ చిత్రపరిశ్రమలో పౌరాణికల ట్రెండ్ నడుస్తుందనుకుంటా. గతేడాది మహావతార్ నరసింహా సక్సెస్ తో ఈ కోవలో పలు హిందూ పౌరాణిక చిత్రాలు వరుసగా థియేటర్స్ కు క్యూ కడుతున్నాయి.
కృష్ణావతారం.. హార్దిక్ గజ్జర్ దర్శకత్వం వహించిన 'కృష్ణావతారం' మే 7, 2026న విడుదల కాబోతుంది. శ్రీకృష్ణుని గురించిన ఈ సినిమా ఉండనుంది. ముఖ్యంగా భాగవతం, మహా భారతంలోని కీలక ఘట్టాల నేపథ్యంలో శ్రీకృష్ణావతారం సినిమాను త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఈ చిత్రంలో కృష్ణుడిగా సిద్ధార్థ్ గుప్తా, సత్యభామగా సంస్కృతి జయన, రాధగా సుష్మిత భట్ రుక్మిణిగా నివాశీని కృష్ణన్ నటించారు.ఈ చిత్రం మూడు భాగాల సినిమా ఫ్రాంచైజీలో మొదటి అధ్యాయం త్వరలో రాబోతుంది.
మహావతార్ పరశురామం.. శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో ఒకటైన పరశురాముడిపై పలు చిత్రాలు వచ్చాయి. కానీ మహావతార్ ఫ్రాంచైజీలో భాగంగా ఆరో అవతారమైన పరశురాముడి చరిత్రపై ఈ సినిమా రాబోతుంది. జమదగ్ని, రేణులల కుమారుడైన పరశురాముడు .. అహంకారంతో పేట్రేగిపోతున్న క్షత్రియులను నిర్జించి ధర్మసంస్థాపన చేశారు. ఏడు భాగాలుగా రాబోతున్న మహావతార్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో రెండవ భాగమైన 'మహావతార్ పరశురామ్', 2027 డిసెంబర్లో థియేటర్లలో విడుదల కాబోతుంది.
రామాయణం మొదటి భాగం దర్శక నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘రామాయణం’. ఈ సినిమా ఈ రెండు భాగాల ఇతిహాస గాథ. 2026 దీపావళికి ఘనంగా విడుదల కానుంది. ఇందులో రణబీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా, సన్నీ డియోల్ శక్తివంతమైన హనుమంతుడిగా కనిపించనున్నారు - రామాయణం ఒక ప్రపంచవ్యాప్త అద్భుత దృశ్యంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ సినిమా రెండో భాగం 2027 దీపావళి కానుకగా విడుదల కాబోతుంది.
రామాయణం రెండో భాగం.. రామాయణం మొదటి భాగం సీతాపహరణం ఘట్టంతో ముగుస్తుంది. రెండో భాగం అక్కడ నుంచి మొదలై .. యుద్ద కాండతో ముగుస్తుంది. రామాయణం రెండో భాగం 2027 దీపావళి కానుకగా విడుదల చేస్తున్నారు.
చిరంజీవి హనుమాన్ - ది ఎటర్నల్.. 'చిరంజీవి హనుమాన్: ది ఎటర్నల్' అనేది 2026లో రాబోతున్న ఒక పౌరాణిక చిత్రం. భారతదేశపు మొట్టమొదటి పూర్తి AI-జనరేటెడ్ ఫీచర్ ఫిల్మ్గా దీనిని ప్రచారం చేస్తున్నారు. రాజేష్ మాపుస్కార్ దర్శకత్వం వహించారు. రామునిపై హనుమంతుని భక్తి కథను చెబుతుంది. ఈ చిత్రం 2026లో హనుమాన్ జయంతి నాడు విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.