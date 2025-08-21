Most expensive cities in india: మన దేశంలో అత్యధిక జీవన ప్రమాణాలున్న నగరాలు ఇవే..

most expensive cities in india: ముంబై మన దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన నగరాల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది అంతేకాదు ప్రపంచంలోని అత్యంత ఖరీదైన నగరాల్లో ఇది ఒకటి. మన దేశంలో ముంబై తర్వాత అత్యంత ఖరీదైన నగరాల జాబితా విషయానికొస్తే..
పూణే - మహారాష్ట్ర.. మహారాష్ట్రలో ముంబై తర్వాత అత్యంత ఖరీదైన నగరం పూణే. బెంగళూరు, హైదరాబాద్ ల తర్వాత ఐటీ కేంద్రంగా పూణే ఉంది. ఇక్కడ ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు ఆధారంగా మన దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన ఐదో ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంది.
చెన్నై - తమిళనాడు.. తమిళనాడు రాజధాని చెన్నై ఒకప్పటి మదరాసు ముందు నుంచి ఇక్కడ సినీ,పారిశ్రామిక రంగాల్లో అగ్రగామిగా నిలుస్తూ ఉంది. అంతేకాదు సాంస్కృతిక పరంగాను విద్యా పరంగా, రియల్ ఎస్టేట్ వంటి రంగాల్లో ఇది టాప్ 4లో ఉంది.
బెంగళూరు - కర్ణాటక.. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు కూడా మన దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన నగరాల్లో ఇది ఒకటిగా పేరు గడించింది. మన దేశంలో సాఫ్ట్ వేర్, రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులో ఈ నగరానిదే టాప్ ప్లేస్. ఇక్కడ ప్రజలు జీవన ప్రమాణాలు ఎక్కువగా ఉండటం మూలానా.. మన దేశంలో మూడో అత్యంత ఖరీదైన నగరంగా పేరు గడించింది.
ఢిల్లీ - దేశ రాజధాని.. భారత దేశ రాజధాని ఢిల్లీ కూడా ముంబై తర్వాత అత్యంత జీవన వ్యయం ఉన్న నగరాల్లో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇల్లు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, జీవనశైలి ఆధారంగా ఈ స్థానాన్ని నిర్ణయించారు.
ముంబై - మహారాష్ట్ర.. అధిక జీవన వ్యయంలో ముందు వరసలో ఉంది. గృహా, ఆహార ధరల్లో ఉన్న వ్యత్యాసాలు వంటి కారణాలు, రియల్ ఎస్టేట్ వంటి రంగాల కారణంగా మన దేశంలో ముంబై అత్యంత ఖరీదైన నగరాల్లో నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో ఉంది.