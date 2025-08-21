English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Most expensive cities in india: మన దేశంలో అత్యధిక జీవన ప్రమాణాలున్న నగరాలు ఇవే..

most expensive cities in india: ముంబై  మన దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన నగరాల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది అంతేకాదు ప్రపంచంలోని  అత్యంత ఖరీదైన నగరాల్లో ఇది ఒకటి. మన దేశంలో ముంబై తర్వాత అత్యంత ఖరీదైన నగరాల జాబితా విషయానికొస్తే..
1 /5

పూణే - మహారాష్ట్ర.. మహారాష్ట్రలో ముంబై తర్వాత అత్యంత ఖరీదైన నగరం పూణే. బెంగళూరు, హైదరాబాద్  ల తర్వాత  ఐటీ కేంద్రంగా పూణే ఉంది. ఇక్కడ ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు ఆధారంగా మన దేశంలో  అత్యంత ఖరీదైన ఐదో ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంది. 

2 /5

చెన్నై - తమిళనాడు..  తమిళనాడు రాజధాని చెన్నై ఒకప్పటి మదరాసు ముందు నుంచి ఇక్కడ సినీ,పారిశ్రామిక రంగాల్లో అగ్రగామిగా నిలుస్తూ ఉంది. అంతేకాదు సాంస్కృతిక పరంగాను విద్యా పరంగా, రియల్ ఎస్టేట్ వంటి రంగాల్లో ఇది టాప్ 4లో ఉంది. 

3 /5

బెంగళూరు - కర్ణాటక.. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు కూడా మన దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన నగరాల్లో ఇది ఒకటిగా పేరు గడించింది. మన దేశంలో సాఫ్ట్ వేర్, రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులో ఈ నగరానిదే టాప్ ప్లేస్. ఇక్కడ ప్రజలు జీవన ప్రమాణాలు ఎక్కువగా ఉండటం మూలానా.. మన దేశంలో మూడో అత్యంత ఖరీదైన నగరంగా పేరు గడించింది. 

4 /5

ఢిల్లీ - దేశ రాజధాని.. భారత దేశ రాజధాని ఢిల్లీ కూడా ముంబై తర్వాత అత్యంత జీవన వ్యయం ఉన్న నగరాల్లో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇల్లు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, జీవనశైలి  ఆధారంగా ఈ స్థానాన్ని నిర్ణయించారు.   

5 /5

ముంబై - మహారాష్ట్ర.. అధిక జీవన వ్యయంలో ముందు వరసలో ఉంది. గృహా, ఆహార ధరల్లో ఉన్న వ్యత్యాసాలు వంటి కారణాలు,  రియల్ ఎస్టేట్ వంటి రంగాల కారణంగా మన దేశంలో ముంబై  అత్యంత ఖరీదైన నగరాల్లో నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో ఉంది.  

The most expensive cities in India mumbai Delhi Bangalore Chennai National

Next Gallery

Chiranjeevi as Yama: చిరంజీవి యమ ధర్మరాజుగా నటించిన ఈ సినిమా తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..