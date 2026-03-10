Most expensive star weddings: విజయ్, రష్మిక సహా మన దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన సెలబ్రిటీ పెళ్లిళ్లు ఇవే.. ఒక్కో మ్యారేజ్ ఖర్చు ఎంతంటే..!

Most expensive star weddings: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల వివాహాం గత నెల 26న అంగరంగ వైభవంగా రాజస్థాన్ లోని ఉదయ్ పూర్ లో కళ్లు చెదిరేలా జరిగింది. వీరిపెళ్లి సందడి నెట్టింట హల్ చల్ చేసింది. అంతేకాదు వీరి వివాహాంలో పెట్టుకున్న నగలతో పాటు ఖర్చు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. మొత్తంగా విరుష్ తో పాటు మన దేశంలో ఒక్కో సెలబ్రిటీ పెళ్లికి ఎంత ఖర్చు చేసారో తెలిస్తే కళ్లు బైర్లు కమ్మాల్సిందే.
మన దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన స్టార్ పెళ్లీలు ఓ పెద్ద సినిమాకు అయ్యేంత ఖర్చు అవుతోంది. ఒక్కొక్కరు తమ స్థాయికి తగ్గట్టు రూ. 20 కోట్లు.. రూ.50 కోట్ల నుంచి రూ. 100 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇందులో వివాహా విందు.. స్థలం, పెళ్లికి సంబంధించిన డ్రెస్సులు సహా ఆభరణాల వరకు లెక్కేస్తే ఈ విషయం బయటపడింది.
రష్మిక మందన్న - విజయ్ దేవరకొండ.. టాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ వివాహాం ఫిబ్రవరి 26న ఉదయపూర్లోని ఐటీసీ మెమెంటోస్లో జరిగింది. వీరి పెళ్లికి కొంత మంది అతిథులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. ఈ అద్భుతమైన జంట సాంప్రదాయ దుస్తులతో పాటు బంగారు ఆభరణాలతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. కొన్ని సంస్థల అంచనాల ప్రకారం రష్మిక మందన్న మరియు విజయ్ దేవరకొండ వివాహ వేడుకల మొత్తం ఖర్చు దాదాపు రూ.12 కోట్లుగా తేల్చింది ప్రముఖ ఆంగ్ల వెబ్ సైట్ కథనం.
అనుష్క శర్మ - విరాట్ కోహ్లీ.. భారత క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ, బాలీవుడ్ నటి అనుష్క శర్మ డిసెంబర్ 2017లో ఇటలీలోని టస్కానీలోని లేక్ కోమోలో అంగరంగ వైభవంగా వీరి పెళ్లి జరిగింది. ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ నివేదిక ప్రకారం ఈ మ్యారేజ్ కోసం దాదాపు రూ.100 కోట్లు దాకా ఖర్చై ఉంటుందని సమాచారం.
దీపికా పదుకొనే - రణవీర్ సింగ్.. బాలీవుడ్ రియల్ స్టార్ కపుల్ రణవీర్ సింగ్, దీపికా పదుకొనే నవంబర్ 2018లో ఇటలీలోని సుందరమైన లేక్ కామోలో డెస్టినేషన్ వివాహం చేసుకున్నారు. వారి పెళ్లి ఖర్చు.. దాదాపు రూ. 77 కోట్లు అయినట్టు ప్రముఖ ఆర్కిటెక్చరల్ సంస్థ తెలిపింది.
ప్రియాంక చోప్రా - నిక్ జోనాస్.. ప్రియాంక చోప్రా - నిక్ జోనాస్ డిసెంబర్ 2018లో భారతదేశంలోని జోధ్పూర్లో హిందూ సంప్రదాయంతో పాటు క్రైస్తవ మత సంప్రదాయాల మేళవింపుతో మూడు రోజులు పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. బాలీవుడ్ షాదీస్ నివేదిక ప్రకారం వీరి మొత్తం వివాహ వేడుకలకు దాదాపు రూ.75.5 కోట్లు ఖర్చయినట్లు సమాచారం.
కత్రినా కైఫ్ - విక్కీ కౌశల్.. కత్రినా కైఫ్, విక్కీ కౌశల్ ల పెళ్లి 2021 డిసెంబర్ 9న 14వ శతాబ్దపు కోట అయిన రాజస్థాన్లోని సిక్స్ సెన్సెస్ ఫోర్ట్ బర్వారాలో జరిగింది. అత్యంత సన్నిహిత వివాహ వేడుకలో ఎంతో మంది సెలబ్రిటీలు మెరిసారు. కత్రినా, విక్కీ అద్భుతమైన సబ్యసాచి ముఖర్జీ దుస్తులను డిజైన్ చేశారు. వారి ప్రైవేట్ వేడుకకు దాదాపు రూ.50 కోట్ల వరకు ఖర్చయినట్లు సమాచారం.
అంకితా లోఖండే - విక్కీ జైన్.. టెలివిజన్ నటి అంకితా లోఖండే, వ్యాపారవేత్త భర్త విక్కీ జైన్ డిసెంబర్ 14, 2021న విలాసవంతమైన పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ గ్రాండ్ సాంప్రదాయ వేడుక ముంబైలోని గ్రాండ్ హయత్లో జరిగింది. వారి వివాహానికి దాదాపు రూ.90-రూ.100 కోట్లు ఖర్చయినట్లు అంచనా. మనీష్ మల్హోత్రా బంగారు అలంకరణతో అలంకరించబడిన రూ.7 కోట్ల డిజైనర్ లెహంగా ధరించిన వధువు నుండి విక్కీ అంకితకు మాల్దీవులలో ఒక ప్రైవేట్ ఆస్తిని బహుమతిగా ఇచ్చినట్టు సమాచారం.
హన్సికా మోత్వానీ - సోహేల్ ఖతురియా.. నటి హన్సికా మోత్వానీ డిసెంబర్ 2022లో వ్యాపారవేత్త సోహేల్ ఖతురియాతో వివాహాం చేసుకున్నారు. వీరి పెళ్లి రాజస్థాన్లోని జైపూర్లోని 450 ఏళ్ల పురాతన ముండోటా ఫోర్ట్ అండ్ ప్యాలెస్లో జరిగింది. వీరి పెళ్లికి రూ.20 కోట్లు ఖర్చయినట్లు సమాచారం.
సోనమ్ కపూర్ - ఆనంద్ అహుజా.. బాలీవుడ్ నటి సోనమ్ కపూర్ తన చిరకాల ప్రియుడు ఆనంద్ అహుజాను 2018 మే 8న బాంద్రాలోని తన అత్త హెరిటేజ్ మాన్షన్, రాక్డేల్లో సాంప్రదాయ ఆనంద్ కరాజ్ వేడుకలో సాంప్రదాయ పద్ధతిలో జరిగింది. వీరి పెళ్లికి దాదాపు రూ. 10 కోట్ల వరకు ఖర్చైనట్టు సమాచారం.