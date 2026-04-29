Most Followed Indian Actress on Instagram: ప్రస్తుతం హీరోలు, హీరోయిన్స్ ఇమేజ్ కు వాళ్లను సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఫాలో అయ్యేవారి సంఖ్యపై ఎక్కువ ఆధారపడింది. ఇక మన దేశంలో ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న కథానాయికలు ఏప్రిల్ 2026 వరకు ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఎవరున్నారనే విషయానికొస్తే..
10. కృతి సనన్ - తెలుగులో మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన ‘నేనొక్కడినే’ చిత్రంతో పరిచయమైన కృతి సనన్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 58.8 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 10 నిలిచింది.
9. దిశా పటానీ .. బాలీవుడ్ హాట్ భామ దిశా పటానీకి కూడా ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. బోల్డ్ ఫోట్ షూట్స్ తో ఈమెను ఫాలో అయ్యే వారి సంఖ్య 61.5 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. ఈమె తెలుగులో వరుణ్ తేజ్ హీరోగా నటించిన ‘లోఫర్’ మూవీతో పలకరించింది.
8.అనుష్క శర్మ - విరాట్ కోహ్లిని పెళ్లి చేసుకొని సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న అనుష్క శర్మను ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఫాలో అయ్యేవారి సంఖ్య ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఈమెను 68.6 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 8లో కొనసాగుతుంది.
7. ఊర్వశి రౌటేలా.. ప్రముఖ నటి మోడల్ అయిన ఊర్వశి రౌటేలా ఇన్స్టాగ్రామ్లో 69.4 మిలియన్ల ఫాలోవర్స్ తో పాటు టాప్ 7లో నిలిచింది. ఈమె తెలుగులో వాల్తేరు వీరయ్య, డాకు మహారాజ్, బ్రో వంటి పలు సినిమాలతో పలకరించింది.
6. జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్.. అందాల భామ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో 70.1 మిలియన్స్ మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. ఈమె కథానాయికగా కాకుండా ఐటెం భామగా పలు చిత్రాల్లో నటిస్తూ బిజీగా ఉంది.
5. కత్రినా కైఫ్.. కత్రినా కైఫ్ కు బాలీవుడ్ లో ఆమెకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో 79.9 మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 5లో ఉన్నారు. కత్రినా కైఫ్ తెలుగులో మల్లీశ్వరి, అల్లరి పిడుగు సినిమాల్లో నటించి ఇక్కడ ప్రేక్షకులకు చేరువ అయింది.
4. దీపికా పదుకొణే.. కల్కి మరియు రాకా ఫేమ్ దీపికా పదుకొనేకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో 80.5 మిలియన్ల ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 4లో ఉంది. త్వరలో ‘రాకా’ మూవీతో పాటు కింగ్ చిత్రంతో పలకరించబోతుంది.
3. అలియా భట్.. బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి ఆర్ఆర్ఆర్ ఫేమస్ అలియా భట్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో 86.9 మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్స్ టాప్ 3లో నిలిచింది. త్వరలో తన భర్త రణ్ వీర్ సింగ్ తో పలు ప్రాజెక్ట్స్ లో నటిస్తోంది.
2. ప్రియాంక చోప్రా.. గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రాకు ఇన్ స్టాగ్రామలో 94.5 మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్స్ తో టాప్ 2లో ప్లేస్ ఉంది. త్వరలో ఈమె రాజమౌళి, మహేష్ బాబు కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతోన్న ‘వారణాసి’ సినిమాతో పలకరించబోతుంది. ఈ చిత్రంలో మందాకిని పాత్రలో కనిపించబోతుంది.
1. శ్రద్ధా కపూర్.. బాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్ అయిన శ్రద్ధా కపూర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో 94.6 మిలియన్స్ తో మన దేశంలో ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్ గా టాప్ లో నిలిచింది.