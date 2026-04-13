highest Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ మందుబాబులున్న రాష్ట్రం ఏదో తెలుసా..! అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!

highest Liquor consumption: సౌత్ లోనే తాగుబోతులు ఎక్కువ. ఎక్కువ మంది తాగేవాళ్లు మన దక్షిణాదిలోనే ఎక్కువున్నారు. గత కొంత కాలంగా తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో తాగేవారి సంఖ్య తగ్గింది. కానీ వీర లెవల్లో తాగేవాళ్ల సంఖ్యలో మన తెలుగు రాష్ట్రాలే ముందు వరుసలో ఉన్నాయి.
Most Drunkers State in India : మన దేశంలో అందులో సౌత్ స్టేట్స్ వాళ్లే ఎక్కువగా తాగుతున్నారనే విషయాన్ని ఆ మధ్య కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ వేదికగా వెల్లడించింది. అంతేకాదు లిక్కర్ తాగడంలో దక్షిణాదే అగ్ర స్థానంలో ఉందట. అందులో తెలుగులు రాష్ట్రాలు ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నాయంటే..
ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ప్రజల్లో ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఎక్కువగా తాగుతున్నట్టు కేంద్రం గణాంకాలు స్పష్టం చేశాయి. అదే సమయంలో తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో లిక్కర్ తాగే వారి సంఖ్య గతంలో కంటే బాగా తగ్గింది.
సౌత్ లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఎక్కువ మంది ప్రజలు లిక్కర్ తాగుతున్నట్టు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.ఈ విషయంలో నార్త్ ఇండియాలో మద్యం సేవించే వారి సంఖ్య తక్కువ. అంతేకాదు మాంసాహారం తినేవారు కూడా తక్కువే.
2015-16 జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే-4 ప్రకారం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 34.9 శాతం మంది.. తెలంగాణలో 53.8 శాతం మంది పురుషులు లిక్కర్ తాగేవారున్నరని జాతీయ సర్వేలో తెలిపారు.
2019-21 నాటి 5వ సర్వే నివేదిక ప్రకారం తెలంగాణలో 50 శాతం.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఈ సంఖ్య 31.2 శాతానికి తగ్గిందని కేంద్రం నివేదికలో వెల్లడైంది. దేశ వ్యాప్తంగానూ లిక్కర్ తాగే మగవారి జాతీ సగటు సంఖ్య 29.2 శాతం నుంచి 22.4 శాతానికి తగ్గిందన్నారు. ఇదో మంచి శుభ పరిణామాం అనే చెప్పాలి.