World Poisonist Snake: ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాము ఇదే.. దీని పాయిజన్ ఎంత డేంజర్ అంటే..!

World Poisonist Snake: ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాముగా కింగ్ కోబ్రాకు పేరుంది. దీని గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం..
Longest Snake: కింగ్ కోబ్రా ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన విషపూరిత పాము. ఇది 18 అడుగులు పొడుగు ఉంటుంది. అంటే 5.5 మీటర్లు ఉంటుంది. దీని విషం చాలా శక్తివంతమైనది. అత్యంత విషపూరితమైన న్యూరోటాక్సిన్లను కలిగి ఉంటుంది.
కింగ్ కోబ్రా తానున్న చోట కదలకుండా దాని కావాల్సిన ఎరను చంపగలదు. ఇవి ప్రధానంగా కొండ చిలువలు ఇతర విషపూరిత జాతుల పాములను తింటుంటాయి. ఇవి ఎక్కువగా భారతదేశం, ఆగ్నేయాసియా, చైనాలోని కొన్ని ప్రాంతాల అడవుల్లో ఎక్కువగా జీవిస్తుంటాయి. ఎక్కువగా దట్టమైన ఉష్ణమండల వర్షారణ్యాలు, చిత్తడి నేలలో ఎక్కువగా జీవిస్తూ ఉంటాయి.
కింగ్ కోబ్రాస్ తమ శరీరాలలో మూడింట ఒక వంతు వరకు భూమి నుండి పైకి లేపే శక్తి ఉంది. ఇవి కుబుసం విప్పుతుంది. జంతువులను వేటాడపుడు భయపెట్టడానికి విలక్షణమైన సౌండ్ రిలీజ్ చేస్తుంది.
కింగ్ కోబ్రాస్ పాములలో ప్రత్యేకమైనవి. ఎందుకంటే అవి వాటి గుడ్ల కోసం గూళ్లను నిర్మించుకుంటాయి. అవి పొదిగే వరకు వాటిని కాపలాగా ఉంటాయి. సరీసృపాలలో చాలా అరుదుగా కనిపించే తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ ఈ పాముల్లో కనిపిస్తుంది. బందిఖానాలో ఇవి 20 యేళ్ల కంటే ఎక్కువ కాలం జీవించగలవు. ఇతర పాము జాతులతో పోలిస్తే ఎక్కువ కాలం జీవిస్తాయి.
మన హిందూ పురాణా ఇతిహాసాల్లో కింగ్ కోబ్రాకు సెపరేట్ ప్లేస్ ఉంది. వీటిని నాగరాజు అని.. వాసుకీ.. ఆదిశేషుడు పేరుతో పూజించడం ఆనాదిగా వస్తుంది. హిందూ పురాణాలు, జానపద కథలు, ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలతో కింగ్ కోబ్రాకు సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.
