Most Popular MBA Courses: MBA ఎంబీఏ తర్వాత ఈ 5 కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూడండి.. మీ లైఫ్ కచ్చితంగా సెటిల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్..!!

Most Popular MBA Courses High Paying Jobs: ఏ రంగంలో అయినా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తర్వాతే ఎంబీఏ చేయాలన్న ధోరణి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతోంది. ఎందుకంటే మంచి జీతం, కెరీర్ డెవలప్ మెంట్ కు ఎంబీఏ ఒక బలమైన పునాదిగా మారుతోంది. కేవలం ఎంబీఏ చేస్తే సరిపోదు. మీకు కావాల్సిన స్పెషలైజేషన్ ఎంపిక చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మీకు ఏ విభాగంలో స్కీల్స్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నారో ముందుగానే నిర్ణయించుకోవాలి. ఎందుకంటే స్పెషలైజేషన్ ఎంపిక డైరెక్టుగా మీ కెరీర్ ను, భవిష్యత్తు అవకాశాలను ప్రభావితం చేస్తుంది.

ప్రస్తుత గ్లోబల్ కార్పొరేట్ మార్కెట్లో ఎంబీఏ స్పెషలైజేషన్స్ ఉద్యోగాలు, డిజిటల్ ట్రెండ్స్, డేటా బేస్డ్ నిర్ణయాలపై ఫోకస్ పెడుతూ డెవలప్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా డేటా బేస్డ్ డిపెండింగ్ బిజినెస్ ప్లాన్స్, టెక్నాలజీ డెవలప్ మెంట్, కస్టమర్ బేస్డ్ సర్వీస్ అవసరం కారణంగా కొన్ని స్పెషలైజేషన్స్ కు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఈ స్పెషలైజేషన్స్ మేనేజ్ మెంట్ స్కిల్స్ తోపాటు భవిష్యత్తులో సవాళ్లను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని కూడా డెవలప్ చేస్తాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా డిమాండ్ ఉన్న ఎంబీఏ స్పెషలైజేషన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఈ కెరీర్ ఆప్షన్స్ పై మీరూ ఓ లుక్కేస్తే మీ లైఫ్ ఖచ్చితంగా సెటిల్ అవుతుంది.

  MBA in Finance: MBA ఫైనాన్స్ అనేది ఎవర్ గ్రీన్ స్పెషలైజేషన్. ఈ కోర్సులో కార్పొరేట్ ఫైనాన్స్, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్, పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్, ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్, రిస్క్ అనాలిసిస్ వంటి రంగాలలో మరింత లోతుగా అవగాహన కల్పిస్తారు. బ్యాంకింగ్ రంగం, కార్పొరేట్ కంపెనీలు, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సంస్థలలో ఫైనాన్స్ నిపుణులకు ఎప్పటికప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది. ఇందులో కెరీర్ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయంటే.. ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకర్, రిస్క్ మేనేజర్, పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. జీతాలు లక్షల్లోనే ఉంటాయి.  

  MBA in Business Analytics / Data Science: ప్రస్తుత డిజిటల్ బిజినెస్ అనలిస్ట్, డేటా సైన్స్ లో డేటా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ స్పెషలైజేషన్ పెద్ద డేటా సెట్‌లను విశ్లేషించి వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకునే నైపుణ్యాలను నేర్పుతుంది. గణాంకాలు, మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా అనాలిసిస్, డేటా విజువలైజేషన్ వంటి విభాగాల్లో నిపుణ్యాన్ని అభివృద్ధి చేయడం ఈ కోర్సు ప్రధాన లక్ష్యం. వేగంగా పెరుగుతున్న డేటా పరిశ్రమ కారణంగా ఈ స్పెషలైజేషన్‌కు భవిష్యత్తులో మరింత అవకాశాలు ఉంటాయి. కెరీర్ అవకాశాలు: డేటా సైంటిస్ట్, క్వాంటిటేటివ్ అనలిస్ట్, బిజినెస్ అనలిస్ట్  

  MBA in Marketing: మార్కెటింగ్ స్పెషలైజేషన్‌లో వినియోగదారుల ప్రవర్తన, బ్రాండ్ ప్రమోషన్, మార్కెట్ అనాలిసిస్, ముఖ్యంగా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వ్యూహాలను నేర్పిస్తారు. డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు వేగంగా విస్తరిస్తున్న నేటి కాలంలో, సృజనాత్మక మార్కెటింగ్ నైపుణ్యాలు కలిగిన నిపుణులకు విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయి. కెరీర్ అవకాశాలు: మార్కెటింగ్ మేనేజర్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ హెడ్, బ్రాండ్ మేనేజర్, మార్కెట్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్  

  MBA in Operations Management: సంస్థలో ఉత్పత్తి, పంపిణీ, లాజిస్టిక్స్ , సరఫరా ప్రక్రియలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి ఈ స్పెషలైజేషన్ దోహదపడుతుంది. తయారీ, ఇ-కామర్స్, సరఫరా గొలుసు వ్యవస్థలలో నిపుణులకు అధిక డిమాండ్ కొనసాగుతోంది. కెరీర్ అవకాశాలు: సప్లై చైన్ మేనేజర్, ఆపరేషన్స్ మేనేజర్, లాజిస్టిక్స్ హెడ్, ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ కన్సల్టెంట్  

MBA in Information Technology: ఈ స్పెషలైజేషన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ను టెక్నాలజీ మేనేజ్‌మెంట్‌తో అనుసంధానిస్తుంది. ఐటీ వ్యవస్థలు, కంప్యూటింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, సాఫ్ట్‌వేర్ మేనేజ్‌మెంట్ రంగాల్లో నాయకత్వ నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేస్తుంది. టెక్నాలజీ రంగంలో చేరాలనుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక అని చెప్పాలి. కెరీర్ అవకాశాలు: ఐటీ కన్సల్టెంట్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, CIO (చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్), సిస్టమ్ అనలిస్ట్  

  భవిష్యత్తులో ఉద్యోగ అవకాశాలు, మార్కెట్ మార్పులు, మీ వ్యక్తిగత నైపుణ్యాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సరైన MBA స్పెషలైజేషన్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. మీకు ఆసక్తి ఉంటే డేటా, టెక్నాలజీ, నిర్వహణ లేదా మార్కెటింగ్‌లో ఏ రంగంలో ఉన్నా, సరైన స్పెషలైజేషన్ మీ కెరీర్ వృద్ధికి బలమైన పునాది వేస్తుంది.  

