Vivo X300 Ultra Price: డబుల్ 200 MP కెమెరాలతో Vivo నుంచి అదిరిపోయే మొబైల్.. అబ్బబ్బ మాములు లేదు!

Vivo X300 Ultra: త్వరలోనే మార్కెట్లోకి వివో ఎక్స్ 300 మొబైల్ సిరీస్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది మొత్తం రెండు వేరియన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి..
Vivo X300 Ultra Price In India: వివో (Vivo) కంపెనీ మార్కెట్లోకి అతి త్వరలోనే ప్రీమియం మొబైల్ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ వివో ఎక్స్ 300 అల్ట్రా (Vivo X300 Ultra) పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది చూడడానికి చాలా అద్భుతంగా ఉండటమే కాకుండా.. చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరాతో లాంచ్ కాబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
వివో ఎక్స్ 300 సిరీస్ లో విడుదల కాబోతోంది. ఇది వివిధ మోడల్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ మొత్తం రెండు మోడల్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. వివో ఎక్స్ 300 అల్ట్రా, ఎక్స్ 300 ప్రో మోడల్స్ను విడుదల చేయబోతోంది.
ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వివో ఎక్స్ 300 అల్ట్రా స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఇప్పటికే లీక్ అయ్యాయి. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరాను కలిగి ఉండబోతోంది. ఇందులోని రెండు కెమెరాలు 200-మెగాపిక్సెల్తో రాబోతున్నాయి.
వివో ఎక్స్ 300 అల్ట్రా (Vivo X300 Ultra) స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.8-అంగుళాల OLED స్క్రీన్తో లాంచ్ కాబోతోంది. అంతేకాకుండా 2K రిజల్యూషన్ కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొబైల్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో విడుదల కాబోతోంది.
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో లీకైన వివరాల ప్రకారం.. వివో ఎక్స్300 అల్ట్రా స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన కెమెరా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీని వెనక భాగంలో 200-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX90E కెమెరాతో పాటు 200-మెగాపిక్సెల్ శామ్సంగ్ హెచ్పిబి పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరాలను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక అదనంగా ఈ వివో ఎక్స్ 300 అల్ట్రా మొబైల్ బ్యాక్ సెటప్లో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ ఎల్వైటి-828 కెమెరా కలిగి ఉంటుందంట సమాచారం. ఇక ఈ మొబైల్ ఫ్రంట్ భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై పని చేస్తుంది.