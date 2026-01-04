English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Oneplus 16: 200MP కెమెరాతో Oneplus 16 మొబైల్ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!

Oneplus 16 Launch Date In India: త్వరలో మార్కెట్లోకి ఎంతో శక్తివంతమైన OnePlus 16 స్మార్ట్ ఫోన్ లాంచ్ కాబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Oneplus 16 Launch Date In India Telugu: ప్రముఖ వన్ ప్లస్ కంపెనీ మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. వన్ ప్లస్ 15 మార్కెట్లోకి విడుదలై బీభత్సం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి వన్ ప్లస్ 16 మొబైల్ ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ ఎన్నో రకాల శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
OnePlus 16 స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది ప్రీమియం 200Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్టుతో లాంచ్ కాబోతోంది. దీనిని వన్ ప్లస్ కంపెనీ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ గా విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, విడుదలకు ముందే.. ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి.   

ఈ OnePlus 16 స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన లీకైన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో 200MP సెన్సార్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన లెన్స్ లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదనంగా మరో రెండు కెమెరాలు కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ మొబైల్ మొత్తం ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.   

వన్ ప్లస్ 16 హైలెట్ ఫీచర్స్ కింద 200-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మార్కెట్లోకి విడుదలైతే ఎన్నో రకాల ప్రీమియం బ్రాండ్లకు సంబంధించిన మొబైల్స్‌తో పోటీపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ OnePlus 15 స్మార్ట్ ఫోన్ కి సక్సెస్ గా అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అలాగే ఇది 7300mAh కంటే పెద్ద బ్యాటరీతో లాంచ్ కాబోతోంది.   

ఈ OnePlus 16 స్మార్ట్ ఫోన్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది డిజైన్ పరంగా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిని కంపెనీ వివిధ కలర్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అంతేకాకుండా గత మోడల్స్‌తో పోలిస్తే ఈ మొబైల్ కాస్త స్లిమ్ గా ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని ఇటీవల లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి.   

ఈ మొబైల్ స్క్రీన్ 200Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో Oppo Find N6 మాదిరిగానే కెమెరా ఫీచర్స్ లాగానే.. ఈ మొబైల్ కెమెరా ఫీచర్స్ ఉండబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది. అయితే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను వన్ ప్లస్ కంపెనీ త్వరలోనే తమ కస్టమర్స్ కి అందించబోతోంది.

