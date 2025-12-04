English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Doogee V Max LR: అద్భుతం.. 20500 mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్‌లోకి కొత్త ఫోన్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!

Doogee V Max LR: అద్భుతం.. 20500 mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్‌లోకి కొత్త ఫోన్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!

Doogee V Max LR Price In India: మార్కెట్‌లో మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ జంబో 20500mAh బ్యాటరీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో లాంచ్‌ చేసింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Doogee V Max LR Price In India: ఇప్పటి వరకు మార్కెట్‌లో చాలా మంది 8000mAh బ్యాటరీని కలిగిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను మాత్రమే చూసి ఉన్నారు. అయితే, మార్కెట్‌లోకి ఎంతో పవర్‌ఫుల్‌ 20500mAh బ్యాటరీ మొబైల్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ చాలా ప్రీమియం డిజైన్‌తో లాంచ్‌ చేసింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
ఈ జంబో బ్యాటరీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ డూగీ వి మ్యాక్స్ ఎల్ఆర్ (DOOGEE V Max LR) పేరుతో విడుదలైంది. ఇందులో కంపెనీ 40M లేజర్ రేంజ్‌ఫైండర్‌ను కూడా అందిస్తోంది. దీని బ్యాక్‌ ప్యానెల్‌ ప్రీమియం లేజర్ రేంజ్‌ఫైండర్‌తో విడుదలైంది. దీంతో పాటు కంపెనీ దీనిని మైనస్‌ 20 డిగ్రీల్లో కూడా పని చేసేందుకు వీలుగా తయారు చేసింది.  

ఈ మొబైల్ మోస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్‌ 6.78-అంగుళాల FHD ప్లస్ IPS డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది ఎంతో పెద్ద 20500mAh బ్యాటరీతో లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇప్పటికేఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ధరతో పాటు అన్ని రకాల ఫీచర్స్‌ వివరాలను కంపెనీ అధికారికంగా విడుదల చేసింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

డూగీ వి మ్యాక్స్ ఎల్ఆర్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే, ఇది అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో రూ. 52,000తో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఆర్మర్ బ్లాక్‌తో పాటు బ్యాటిల్ రస్ట్ వేరియంట్లలో లభిస్తోంది. ఇది అన్ని మొబైల్స్‌లా కాకుండా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..  

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 1200-ల్యూమన్ క్యాంపింగ్ లైట్లను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది. ఇది చాలా శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7300 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది. అంతేకాకుండా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది. ఇందులో కంపెనీ జెమిని AI ఫీచర్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది.. 

ఈ ఫోన్‌లో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 20500mAh బ్యాటరీని అందిస్తోంది.. అలాగే ఇందులో దాదాపు మైనస్‌ 10 డిగ్రీల వాతావరణంలో కూడా  15 గంటల వరకు వీడియో ప్లేబ్యాక్‌ను ఆస్వాదించవచ్చని కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించింది. బ్యాటరీ ఫాస్ట్‌ ఛార్జింగ్‌ కోసం ఇందులో 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా చాలా రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.   

