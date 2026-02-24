English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Vivo V70 Fe: 7,000mAh బ్లూవోల్ట్ బ్యాటరీతో Vivo V70 Fe ఫోన్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలే ఇవే!

Vivo V70 Fe: 7,000mAh బ్లూవోల్ట్ బ్యాటరీతో Vivo V70 Fe ఫోన్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలే ఇవే!

Vivo V70 Fe Launch Date In India: భారత మార్కెట్‌లోకి వివో కంపెనీ నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్ సిరీస్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది వివో v70 ఎఫ్‌ఈ మోడల్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన లీకైన ఫీచర్స్ వివరాలు ఏంటో? మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Vivo V70 Fe Launch Date In India: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ వివో మార్కెట్‌లోకి తమ కొత్త v70 సిరీస్‌ను పరిచయం చేయబోతోంది. ఈ మొబైల్ సిరీస్‌లోని మోడల్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, విడుదలకు ముందే వీటికి సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియాలో లింక్ అయింది. వివో v70 ఎఫ్ ఈ ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు వివో మరికొన్ని ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు సమాచారం..
 
1 /5

ఇటీవల లీకైన వివరాల ప్రకారం.. వివో V70 FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 200-మెగాపిక్సెల్  ప్రధాన కెమెరాతో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది OIS లెన్స్ సపోర్ట్‌తో రాబోతోంది. దీంతోపాటు అదనంగా 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా ఉండబోతోంది.   

2 /5

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫ్రంట్ భాగంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన 32-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 4k వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్టుతో పాటు ai ట్రావెల్ పోర్ట్రెయిట్, AI రీటచ్, AI బెస్ట్ ఫేస్, ఫిల్మ్ ఫోటో వంటి  అద్భుతమైన కెమెరా ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి. 

3 /5

వివో V70 సిరీస్ మోడల్స్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 6.83-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లే తో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్టుతో లాంచ్ కాబోతోంది. దీని వెనక భాగం చాలా ప్రత్యేకమైన డిజైన్లు కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది వివిధ రకాల కలర్ ఆప్షన్స్ (మ్యూస్ పర్పుల్, ఓషన్ బ్లూ)లో లాంచ్ అయ్యేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది..

4 /5

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన పర్ఫామెన్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ 4nm ప్రాసెస్‌పై నిర్మించిన డైమెన్సిటీ 7360 టర్బో ప్రాసెసర్ తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. దీంతో పాటు ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో విడుదల కాబోతోంది. ముఖ్యంగా 256 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో పాటు మరో రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

5 /5

ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ మోడల్స్ చాలా ప్రత్యేకమైన OriginOS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతాయి. అలాగే దీనికి కంపెనీ ఆరు సంవత్సరాల పాటు సిస్టం అప్డేట్‌ను అందిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000mAh బ్లూవోల్ట్ బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు 90W ఫ్లాష్‌ఛార్జ్ సపోర్ట్‌ అందుబాటులో ఉండబోతోంది. అలాగే ఇది డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లను కలిగి ఉంటుంది.

Vivo V70 Fe Vivo V70 Fe 5g Vivo V70 Fe Telugu vivo V70 Fe Leak

Next Gallery

Curd Storage Tips: ఎండాకాలంలో పెరుగు పుల్లగా ఉండకూడదంటే ఈ చిన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే సరి..​!