  Worlds 10 Most Powerful Currencies: ప్రపంచంలో 10 అత్యంత శక్తివంతమైన కరెన్సీలు.. US డాలర్ మాత్రం కాదు..

Worlds 10 Most Powerful Currencies: ప్రపంచంలో 10 అత్యంత శక్తివంతమైన కరెన్సీలు.. US డాలర్ మాత్రం కాదు..

Most Powerful Currencies 2025: ప్రపంచంలోని బలమైన కరెన్సీ విలువ దేశాలు కొన్ని మాత్రమే ఉన్నాయి.  ఒక దేశపు కరెన్సీ విలువలు వాటి ఆర్థిక శక్తి, ప్రపంచ ప్రభావం,ద్రవ్యోల్బణం పాటు ఆ దేశానికి వెళ్లే ట్రావెల్ టూరిజం తదితరాలు నిర్ణయిస్తుంటాయి.  చముర ఆదాయ వనరులున్న గల్ఫ్  దేశాలతో పాటు  యూరప్ దేశాలు టాప్ 10 జాబితాలో ఉన్నాయి. 
1 /10

1.కువైట్ దినార్ - కరెన్సీల రాజు.. 2025లో ప్రపంచంలోనే బలమైన కరెన్సీగా కువైట్ దినార్ టాప్ ప్లేస్ లో కొనసాగుతోంది. విస్తారమైన చమురు నిల్వలతో పాటు జాగ్రత్తగా నిర్వహించబడే మారకపు వ్యవస్థ మద్దతుతో కువైట్ దినార్ కు అత్యంత విలువ ఏర్పడింది. అంతేకాదు ఆ దేశ ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఇది అదుపులో ఉంచుతుంది.   

2 /10

2.బహ్రెయిన్ దినార్ - మనమా యొక్క ఆర్థిక శక్తి కేంద్రం కువైట్ తర్వాత, బహ్రెయిన్ దినార్ విలువ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతుంది. బహ్రెయిన్ అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక సేవల ఆఫ్‌షోర్ బ్యాంకింగ్ తో పాటు ఇంధన వనరుల ద్వారా ఈ దేశ కరెన్సీ విలువ అత్యున్నత స్థాయిలో ఉంది.

3 /10

3.ఒమాని రియాల్: మస్కట్ ఎడారి నిధి.. ఒమాని రియాల్ గల్ఫ్‌లోని బలమైన కరెన్సీలలో ఒకటిగా ఉంది. జాగ్రత్తగా నిర్వహించబడే స్థిర మారకపు రేటు ద్వారా దీని విలువ  రక్షించబడుతుంది. పెట్రోలియం ద్వారా  ఒమన్ సంపద దాని వ్యూహాత్మక సముద్ర స్థానం కలిసి రియాల్‌ను బలమైన మారకంగా  ఉంచుతున్నాయి. 

4 /10

4.జోర్డాన్ దినార్ - పెట్రా యొక్క అమూల్యమైన కరెన్సీ.. స్థిరమైన ద్రవ్య విధానంతో  జోర్డాన్ దినార్ దినదినాభివృద్ధి చెందుతుంది. పరిమిత సహజ వనరులు ఉన్నప్పటికీ ఈ దేశ కరెన్సీని బలంగా ఉంది. ఇక్కడ పెట్రోలియం చమురు ఉత్పత్తులు ద్వారా ఈ దేశ  కరెన్సీ  విలువ టాప్ 4 లో కొనసాగుతుంది. 

5 /10

5.బ్రిటిష్ పౌండ్ స్టెర్లింగ్ - లండన్ కాలింగ్ బ్రిటిష్ పౌండ్ ప్రపంచ ఆర్థిక రంగంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇది UK యొక్క ఆర్థిక స్థిరత్వం,  బలమైన వాణిజ్య సంబంధాలు మద్దతు  వల్ల ఈ దేశ కరెన్సీ టాప్ 5లో కొనసాగుతుంది.   

6 /10

6.జిబ్రాల్టర్ పౌండ్ - జంట బలం.. జిబ్రాల్టర్ పౌండ్ నేరుగా బ్రిటిష్ పౌండ్‌తో ముడిపడి ఉంది. జిబ్రాల్టర్ ఆర్థిక వ్యవస్థ పర్యాటకం, షిప్పింగ్, ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌పై వృద్ధి చెందుతోంది.  కానీ కరెన్సీ బలం రోజువారీ ఖర్చులను పెంచేలా ఉంది.  జిబ్రాల్టర్ పౌండ్, గ్రేట్ బ్రిటిష్ పౌండ్ రెండూ ప్రపంచ ఆమోదం పొందాయి.  

7 /10

7.కేమాన్ దీవుల డాలర్ - కరేబియన్ లగ్జరీ.. కేమాన్ దీవుల డాలర్ విలువను  అమెరికా ముందుండి నడిపిస్తుంది, ఇది ప్రపంచ ఆర్థిక కేంద్రంగా ఖ్యాతిని గడించింది.  US డాలర్‌తో ముడిపడి ఉన్న KYD ఆఫ్‌షోర్ బ్యాంకింగ్, విదేశీ పెట్టుబడులు,  లగ్జరీ టూరిజం నుండి ప్రయోజనం పొందుతోంది. కేమన్ దీవులను సందర్శించడం ప్రత్యేకమైన ఖరీదుతో కూడుకున్నది. 

8 /10

8. స్విస్ ఫ్రాంక్ - సేఫ్ హెవెన్.. ప్రపంచ అనిశ్చితి సమయంలో స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రాంక్ గో-టు కరెన్సీగా ఉంది.  రాజకీయ తటస్థత, తక్కువ ద్రవ్యోల్బణం, బలమైన బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా ఈ దేశ కరెన్సీ బలోపేతం అయింది.  మంచుతో కూడిన ఆల్ప్స్ నుండి క్రిస్టల్-స్పష్టమైన సరస్సులు పర్యాటక ప్రదేశాలుగా ఉన్నాయి. 

9 /10

9.యూరో - యూరప్ యునైటెడ్.. యూరో 20 యూరోపియన్ దేశాల ఉమ్మడి  కరెన్సీ ఆర్థిక బలాన్ని సూచిస్తుంది. దీని విలువ దేశాలను బట్టి మారుతూ ఉంటుంది, ఫిన్లాండ్, ఫ్రాన్స్ ప్రీమియం గా ఉంది.  పోర్చుగల్, స్లోవేకియాలో దీని కరెన్సీ  విలువ తక్కువగా ఉంది. పెట్టుబడిదారులు, పర్యాటకం వంటివి యూరో కరెన్సీ విలువను శాసిస్తున్నాయి.  

10 /10

10. యుఎస్ డాలర్ - గ్లోబల్ బెంచ్‌మార్క్.. ఈ కరెన్సీ జాబితాలో యుఎస్ డాలర్ దిగువన ఉంది. కానీ ఈ దేశ కరెన్సా ప్రభావం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉంది.  ప్రపంచ ప్రాథమిక రిజర్వ్ కరెన్సీగా ఉంది.  USD అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, వస్తువుల ధర,  ఆర్థిక వ్యవస్థలను ఈ కరెన్సీ నడిపిస్తుంది. డాలర్‌తో ముడిపడి ఉన్న దేశాలు దాని హెచ్చుతగ్గులను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ప్రయాణ ఖర్చుల నుండి దిగుమతుల వరకు ప్రతిదానిపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.

