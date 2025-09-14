English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sun Powerful Effect: సూర్యుడి ద్వంద్వ సంచారం.. ఈ రాశులవారికి డబ్బుల మూటలతో లక్ష్మీదేవి తలుపు తట్టబోతోంది..

Sun Most Powerful Effect On Zodiac: సెప్టెంబర్ నెలలో సూర్యుడు రెండుసార్లు సంచారం చేస్తాడు. ఇప్పటికే సెప్టెంబర్ 13వ తేదీన ఈ గ్రహం నక్షత్ర సంచారం చేసింది. ఆ తర్వాత 17వ తేదీన మరోసారి రాశి సంచారం చేయబోతోంది. దీంతో ఈ క్రిందిరాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు వస్తాయి.

Sun Most Powerful Effect On Zodiac: సెప్టెంబర్ 13వ తేదీన సూర్యుడు ఉత్తరా ఫల్గుణి నక్షత్రంలో సంచారం చేశాడు. ఆ తర్వాత 17వ తేదీన తెల్లవారుజామున సూర్యుడు బుధుడి రాశి కన్యాలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. వాక్కు తెలివితేటలు వ్యాపారానికి సూచికగా భావించే బుధుడు కన్యా రాశిలోకి సంచారం చేయడం కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఒకే నెలలో రెండు సార్లు సంచారం చేయడం చాలా శుభప్రదమని వారంటున్నారు. 
 
ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి దిమ్మ తిరిగే ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఉండనే ఉండవు. అలాగే సానుకూలమైన ప్రభావాన్ని పొంది జీవితంలో ఎన్నడూ లేని తెలివితేటలతో ప్రవర్తిస్తారు. వ్యాపారాలు కూడా సక్రమంగా జరుగుతాయి ఇక ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్న కొన్ని లగ్జరీ వస్తువులను కూడా కొంటారు.  

సింహ రాశి వారికి కూడా ఈ సూర్యుడి ద్విసంచారం వల్ల జీవితంలో ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.. అలాగే కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యం కూడా విపరీతంగా పెరిగి గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరిన్ని లాభాలు పొందుతారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు చాలా మెరుగుపడతాయి.   

వృషభరాశి వారికి కూడా సూర్యుడి సంచారం చాలా శుభప్రదంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో సానుకూలమైన ఫలితాలు లభించబోతున్నాయి. అలాగే ఈ సమయంలో వీరు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందుతారు. ఎప్పటినుంచో కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలావరకు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి.   

వృషభరాశి వారు ఈ సమయంలో పిల్లలనుంచి కూడా అద్భుతమైన శుభవార్తలు వింటారు. సమాజంలో వీరికి తగ్గ గౌరవం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే వీరికి సమాజంలో మంచి గౌరవం కూడా లభిస్తుంది.  వ్యాపారాలు చాలావరకు లాభసాటిగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి.  

కర్కాటక రాశి వారికి సూర్యుడి సంచార ప్రభావం వల్ల ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి సృజనాత్మకత పెరిగి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. స్థానికుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందుతారు. అలాగే డబ్బులు సంపాదించేందుకు కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా వెతుక్కుంటారు. బాధ పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదిస్తారు.

