English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Kia Vision Ev: త్వరలోనే కియా నుంచి సూపర్‌ EV కారు.. ఇక మార్కెట్‌లో అద్భుతమే!

Kia Vision Ev: త్వరలోనే కియా నుంచి సూపర్‌ EV కారు.. ఇక మార్కెట్‌లో అద్భుతమే!

Kia Vision Meta Turismo Car Launch Date In India: కియా విజన్ మెటా టురిస్మో కారు విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది గత మోడల్స్ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే కంపనీ వెల్లడించబోతోంది.

Kia Vision Meta Turismo Car Launch Date In India Telugu News: ప్రపంచ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్‌లో కియా అతి త్వరలోనే అద్భుతం సృష్టించబోతోంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో మార్కెట్‌లోకి దిమ్మతిరిగే డిజైన్‌తో కూడిన కారును విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ కియా విజన్ మెటా టురిస్మో కాన్సెప్ట్ పేరుతో విడుదల చేయబోతోంది. 80వ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ కారును ప్రవేశపెట్టబోతున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. అయితే ఈ కారుకు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలను kia తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ద్వారా పంచుకుంది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

కియా విజన్ మెటా టురిస్మో కూపే SUV డిజైన్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది చూడడానికి ఎంతో ప్రత్యేకంగా అద్భుతమైన టెక్నాలజీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా అత్యద్భుతమైన ఎల్ఈడి లైటింగ్ కూడా కలిగి ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా చూడడానికి ఇది స్పోర్ట్స్ లుక్‌లో కనిపించబోతోంది.

2 /5

ఇక ఈ కారు పైభాగంలో ప్రత్యేకమైన పై కప్పు కూడా లభిస్తోందని కొంతమంది ఆటోమొబైల్ నిపుణులు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నారు. దీనివల్లే ఇది కారుకు స్పోర్ట్స్ లుక్కుని కూడా అందిస్తుందని వారు అంటున్నారు. ఇందులో స్పెషల్‌గా విండ్‌స్క్రీన్ కూడా లభించబోతోంది. ఇది కూడా కారుకు మంచి స్టైల్ లుక్కును అందిస్తుంది. 

3 /5

కియా విజన్ మెటా టురిస్మో కాన్సెప్ట్ కారుకు సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇందులో అద్భుతమైన LED టెయిల్ లైట్లు, డ్యూయల్ LED రూఫ్ స్ట్రిప్స్ కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా డిఫ్యూజర్ పైన ఉన్న స్టడెడ్ LED యాక్సెంట్లు ఈ కారుకు మంచి లుక్‌ను అందిస్తాయి. అలాగే ప్రత్యేకమైన పెద్ద చక్రాలను కూడా కలిగి ఉండబోతోంది.   

4 /5

కియా విజన్ మెటా టురిస్మో ఇంటీరియర్ డిజైన్ వివరాల్లోకి.. ఇది ప్రత్యేకమైన క్యాబిన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ కారు ప్రత్యేకమైన డ్యూయల్ టోన్ ఇంటీరియర్ థీమ్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు సమాచారం. చూడడానికి అద్భుతమైన లుక్కును కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన సీటింగ్ తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.   

5 /5

ఇక ఈ స్మార్ట్ కారుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇందులో AR హెడ్-అప్ డిస్ప్లే కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ప్రత్యేకమైన మూడు డ్రైవింగ్ మోడ్లను కలిగి ఉంటుంది. ఒక్కొక్క సమయంలో ఒక్కొక్క మోడ్లో డ్రైవ్ చేసేందుకు మూడు స్పెషల్ డ్రైవ్ మోడ్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా డీక్లట్టర్డ్ డాష్‌బోర్డ్  కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఈ కారుకు సంబంధించిన బ్యాటరీ, మైలేజ్, విడుదల వివరాలను త్వరలోనే కంపెనీ వెల్లడించబోతోంది.

Kia Vision Kia Vision Ev Kia Vision Car Kia Vision Launch Kia New Car Kia News

Next Gallery

School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..స్కూళ్లకు 7 రోజులు సెలవులు పొడిగించిన ప్రభుత్వం..చలికాలం సెలవులు మంజూరు!