Nava Pancham Rajyog Effect: సెప్టెంబర్ 16వ తేదీన ఏర్పడిన నవపంచమి రాజయోగంతో కొన్ని రాశుల వారు దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు పొందుతారని ప్రముఖ జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు నాగరాజ శర్మ తెలిపారు.. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా అదృష్టం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుందన్నారు..
Nava Pancham Rajyog Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ ఎంతో ముఖ్యమైందని ప్రముఖ జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు తంజావూరి నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో అత్యంత పవిత్రమైన గ్రహ కదలికలు జరిగిందని ఆయన తెలిపారు. గురు గ్రహంతో పాటు మనసుకు అధిపతిగా భావించే చంద్రుడు కలిసాయని.. ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన నవ పంచమి రాజయోగం ఏర్పడిందని ఆయన తెలిపారు. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 16వ తేదీన చంద్రుడు కుజుడు అధిపతిగా భావించే వృశ్చిక రాశిలోకి సంచారం చేశాడని.. దీనికి కారణంగా ఇప్పటికే ఆ రాశిలో ఉన్న గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఈ యోగం ఏర్పడిందని ఆయన వెల్లడించారు.