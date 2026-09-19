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Nava Pancham Rajyog: నవ పంచమి రాజయోగం.. ఈ 4 రాశులకు ఊహించని ధనలాభాలు, బంపర్‌ జాక్‌పాట్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 19, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:35 AM IST

Nava Pancham Rajyog Effect: సెప్టెంబర్ 16వ తేదీన ఏర్పడిన నవపంచమి రాజయోగంతో కొన్ని రాశుల వారు దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు పొందుతారని ప్రముఖ జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు నాగరాజ శర్మ తెలిపారు.. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా అదృష్టం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుందన్నారు..

Nava Pancham Rajyog Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ ఎంతో ముఖ్యమైందని ప్రముఖ జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు తంజావూరి నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో అత్యంత పవిత్రమైన గ్రహ కదలికలు జరిగిందని ఆయన తెలిపారు. గురు గ్రహంతో పాటు మనసుకు అధిపతిగా భావించే చంద్రుడు కలిసాయని.. ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన నవ పంచమి రాజయోగం ఏర్పడిందని ఆయన తెలిపారు. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 16వ తేదీన చంద్రుడు కుజుడు అధిపతిగా భావించే వృశ్చిక రాశిలోకి సంచారం చేశాడని.. దీనికి కారణంగా ఇప్పటికే ఆ రాశిలో ఉన్న గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఈ యోగం ఏర్పడిందని ఆయన వెల్లడించారు. 

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నవ పంచమి రాజయోగం

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గురు, చంద్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడతాయని నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. అయితే, ఈ నవ పంచమి రాజయోగం ఏర్పడడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడిన తర్వాత పొందే ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో.. అలాంటి ఫలితాలు పొందుతారని ఆయన వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని ఆయన అన్నారు..  

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కర్కాటక రాశి 

గురుగ్రహం ప్రభావంతో కర్కాటక రాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. నవపంచమి రాజయోగం కారణంగా అనేక రకాల సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని ఆయన అన్నారు. ముఖ్యంగా ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు చేకూరడమే కాకుండా.. ఎన్నో రకాల సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుందని ఆయన తెలిపారు. ముఖ్యంగా కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయన్నారు..  

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వృశ్చిక రాశి 

నవపంచమి రాజయోగం కారణంగా వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని పండితులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా అదృష్టం ఆకస్మాత్తుగా పెరిగి దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయన్నారు. చేసే పనుల్లో కీర్తి ప్రతిష్టలు లభించడమే కాకుండా గౌరవ మర్యాదలు గణనీయంగా పెరుగుతాయని అన్నారు.. అలాగే వీరు ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలను కూడా సందర్శించే అవకాశాలు పొందుతారని ఆయన వెల్లడించారు.  

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మకర రాశి 

ఎంతో శక్తివంతమైన నవపంచని రాజయోగం ప్రభావంతో మకర రాశి వారికి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరుతాయని నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితంలో విపరీతమైన లాభాలు కలుగుతాయి అన్నారు. ఏదైనా భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసే వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. ముఖ్యంగా భవిష్యత్తు ప్రణాళికలకు సంబంధించిన అంశాల్లో కూడా మంచి ఆలోచనలు పొందుతారట.  

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మీన రాశి 

ఈ శక్తివంతమైన యోగ ప్రభావంతో మీన రాశి వారికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుందని నాగరాజు శర్మ వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా అదృష్టం విపరీతంగా పెరిగి అసంపూర్ణంగా ఉన్న పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయని ఆయన అన్నారు.. విదేశీ వ్యాపారాలు చేసే వ్యక్తులందరికీ అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని ఆయన తెలిపారు. మానసిక ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి లభించి పాత సమస్యలన్నీ పరిష్కరించుకోగలుగుతారన్నారు.

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నోట్..

గమనిక..ఈ సమాచారం  ప్రముఖ జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తంజావూరి నాగరాజ శర్మ అందించారు.. ఇది కేవలం మీ నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.. ఇతర వివరాల కోసం.. పండితులు: నాగరాజ శర్మ, ఈ మెయిల్‌ ID: tanarsharma@gmail.com, ఫోన్: 9395354502

TAGS:
Nava Pancham Rajyog
Astrology
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Nava Pancham Rajyoga September 16

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