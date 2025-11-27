Saturn And Mercury Effect: 30 ఏళ్ల తర్వాత శని, బుధుల అద్భుతం.. 3 రాశులవారికి అఖండ ధనయోగం!

Saturn And Mercury Effect On Zodiac Telugu News: దాదాపు 30 ఏళ్ల తర్వాత శని, బుధుల ప్రత్యేకమైన కదలికలు జరగబోతున్నాయి. దీని కారణంగా 12 రాశులవారిపై ఆపారమైన ప్రభావం పడుతుంది. ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది.
Saturn And Mercury Effect On Zodiac Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఏదైన ఒక గ్రహం తిరోగమనం చేస్తే తప్పకుండా దాని ప్రభావం మొత్తం 12 రాశులవారిపై ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా శని లాంటి కొన్ని శక్తివంతమైన గ్రహాలు సంచారంతో పాటు తిరోగమనం చేస్తే దాదాపు అన్ని రాశులవారిపై కీడుతో పాటు మంచి ప్రభావం పడుతుంది. ఇదిలా ఉంటే నవంబర్తో పాటు డిసెంబర్ నెలలో బుధుడు సంచారం జరుగుతుంది. ఈ గ్రహాన్ని వ్యాపారం, తెలివితేటలు, తర్కానికి సూచికగా భావిస్తారు.
శని, బుధ గ్రహాలు కన్యా రాశిలో ఉచ్చ స్థితిలో మీన రాశిలో బలహీనంగా ఉంటాయి. అలాగే దాదాపు 30 ఏళ్ల తర్వాత బుధుడు వృశ్చిక రాశిలోకి సంచారం.. శని మీన రాశిలో సక్రమ మార్గంలోకి రాబోతోంది. దీని వల్ల ఈ సమయం కొన్ని రాశులవారికి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ గ్రహాల ప్రభావంతో మూడు రాశులవారికి చాలా మేలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
శని, బుధ గ్రహాల ప్రభావంతో దాదాపు 30 ఏళ్ల తర్వాత వృషభ రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. దీంతో పాటు వీరు ఊహించని ధన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే ఖర్చులు కూడా భారీ మొత్తంలో తగ్గుతాయి. సంపాదనలో కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఒప్పందాలు కూడా జరుగుతాయి. దీని కారణంగా ప్రయాణాలు కూడా చేయాల్సి వస్తుంది.
ఈ సమయంలో వృషభ రాశివారు విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. అలాగే భాగస్వామ్య జీవితం కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారికి ఈ సమయంలో కాస్త ఉపశమనం కూడా లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో చాలా సానుకూల ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
శని, బుధ గ్రహాల ఎఫెక్ట్తో ఈ కన్య రాశివారికి ఊహించని స్థాయిలో సంపాదన కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడి.. అవసరమైన ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు కుటుంబ వ్యాపారాలు చేస్తున్నవారికి ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. స్నేహితుల నుంచి కూడా కొన్ని ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
శక్తివంతమైన శని, బుధుల కలయిక కారణంగా ధనుస్సు రాశివారికి వ్యాపారాల పరంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు వీరికి విశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. వ్యాపారాల పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆనందం కూడా పెరుగుతుంది.
