Shiva Yoga Effect On Zodiac: ఈ రోజు ఏర్పడిన శివయోగంతో పాటు రవియోగం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. భారీ మొత్తంలో డబ్బు కూడా పొందుతారు.

Shiva Yoga Effect On Zodiac: హిందూ పురాణాల ప్రకారం, సోమవారం శివుడిని పూజించడం ఆనవాయితిగా వస్తోంది. అలాగే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రరంగా ఈ రోజును చంద్ర గ్రహానికి అంకితం చేశారు. అయితే, ఈ రోజు చంద్రుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అలాగే ఈ సంవత్సరంలోని చివరి సోమవారం.. దీంతో పాటు ఈ రోజు రవి యోగంతో పాటు శివ యోగాలు కూడా ఏర్పడ్డాయి. కాబట్టి ఈ రోజుకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
డిసెంబర్ 29 ఈ రెండు రాజయోగాల ప్రభావం మొత్తం అన్ని రాశులవారిపై పడుతుంది. ముఖ్యంగా దీని ప్రభావం దాదాపు 24 గంటల పాటు కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా చిక్కుకున్న డబ్బులు కూడా ఈ సమయంలో తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో అదృష్టం పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

  ఈ రోజు ఏర్పడిన శివయోగంతో పాటు రవి యోగం వల్ల మకర రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వీరు స్నేహితులతో కలిసి ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే వ్యాపారాల్లో చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా ఈ రోజే పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. అలాగే శివుని అనుగ్రహంతో కొత్త ఉద్యోగాలు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు పోటీ పరీక్షల్లో విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.  

  ఈ ఏడాది చివరి సోమవారం మేష రాశివారికి కూడా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా మధురమైన క్షణాలు గడిపే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో పాటు అన్ని రకాల ఇబ్బందులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. స్నేహితుల దగ్గర చిక్కుకున్న డబ్బు కూడా తిరిగి వస్తుంది. అలాగే పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో రాబడులు కూడా పొందుతారు. ఇంట్లో ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోయే అవకాశాలు కనిసిస్తున్నాయి. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా ఈ రోజు నెరవేరుతాయి.  

సింహ రాశివారికి ఈ రవి యోగంతో అద్భుతమైన జ్ఞానం కూడా లభించబోతోంది. వీరికి వివాదాల నుంచి కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం లభించబోతోంది. అలాగే నూతన సంవత్సరం వరకు సింహ రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయంలో ఇంట్లో సంతోషం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అంతేకాకుండా స్నేహితుల సహాకారం లభించి.. కొన్ని రకాల పనులు చాలా అద్భుతంగా చేస్తారు.  

ఈ శివయోగంతో మీన రాశివారికి చివరి సోమవారం అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. వీరికి జీవితంలో ఎప్పుడు పొందలేని తల్లిప్రేమ కూడా పొందే అవకాశాలు కనిసిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు మతపరమైన తీర్థయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఇది అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు.  

Shiva Yoga Shiva Yoga Effect Shiva Yoga Benefits Shiva Raja Yoga In Astrology Sadhya Yoga Astrology

