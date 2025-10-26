English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sun Most Favorite Zodiac: సూర్య గ్రహానికి చాలా ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. ఈ రాశుల వారి ఎప్పటికైనా కోటీశ్వరుల అవ్వాల్సిందే..

Sun Most Favorite Zodiac Signs: సూర్యుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశుల వారు ఎల్లప్పుడూ విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే వీరు మంచి నాయకత్వ లక్షణాలతో జీవిస్తారు.

Sun Most Favorite Zodiac Signs Telugu: 12 గ్రహాలకు రాజుగా సూర్య గ్రహంగా చెప్పుకుంటారు. ఆయన జాతకంలో శుభ స్థానంలో ఉంటే వ్యక్తులకు అనుగ్రహం లభిస్తుంది. దీనివల్ల వీరు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. సూర్య గ్రహానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహ అనుగ్రహం ఉంటే ఇలాంటి అడ్డంకులైన తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా విశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా నాయకత్వ లక్షణాలతో ముందుకు సాగుతారు. డబ్బు పరంగా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. 
 
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. సూర్యుడు కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడు అనుగ్రహం అందిస్తారు. దీనివల్ల ఆయారాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుడి అనుగ్రహం వల్ల మూడు రాశుల వారికి ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోవడమే కాకుండా.. అనుకున్న పనుల్లో ఎంతో సులభంగా విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగు పడుతుంది. అయితే, సూర్యుడు ఎల్లప్పుడూ ఇష్టపడే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.   

సూర్యుడికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశుల్లో ధనస్సు రాశి కూడా ఒకటి.. ఈ రాశుల వారికి బృహస్పతి గ్రహం అధిపతిగా వ్యవహరిస్తుంది. అలాగే సూర్యుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ శుభ స్థానంలో ఉంటాడు దీనివల్ల వీరికి ఊహించని స్థాయిలో సంతోషం పెరుగుతుంది. అలాగే వీరు ఎల్లప్పుడూ అదృష్టాన్ని పొంది అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా పనుల్లో ఊహించని స్థాయిలో అదృష్టం పొంది విజయం సాధిస్తారు.  

మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా సూర్యుడి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ లభిస్తుంది.. దీనివల్ల వీరికి ఊహించని స్థాయిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా పెద్ద పెద్ద పనులను సైతం ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. అలాగే వీరు సమాజంలో గౌరవాన్ని కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా అన్ని పనుల్లో విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభించి అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా సూర్యుడి అపారమైన అనుగ్రహం లభిస్తుంది.. దీనివల్ల వీరికి అన్ని రకాల పనుల నుంచి విజయాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా అదృష్టం పెరిగి కష్టతరమైన పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. అనుకున్న పనుల్లో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా సంపాదించుకోగలుగుతారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలావరకు బాగుంటుంది.   

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కెరీర్ పరంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థిక సమస్యలు అస్సలు రాకుండా ఉంటాయి. నాయకత్వ లక్షణాలను కలిగి ఉండడం వల్ల వీరు లీడర్‌గా ఎదుగుతారు. అలాగే వీరికి ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇతరులను ఆకర్షించడంలో వీరికంటే దిట్ట ఇంకెవరు ఉండరు..

