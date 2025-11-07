English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lava Agni 4: అరుదైన డిజైన్‌తో మార్కెట్‌లోకి LAVA అగ్ని 4 మొబైల్.. విడుదలకు ముందే ఫీచర్స్ లీక్..

Lava Agni 4 Price In India: మార్కెట్లోకి అతి త్వరలోనే లావా అగ్ని 4 మోడల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది గత మోడల్ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్లతో మంచి డిజైన్‌తో రాబోతోంది. 

Lava Agni 4 Price In India Launch Date: ప్రముఖ దేశీయ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్ లావా నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో దిమ్మతిరిగే డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. లాంచింగ్‌కి ముందే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ లీక్ అయ్యాయి. దీనిని కంపెనీ లాభా అగ్ని 4 పేరుతో భారత మార్కెట్‌లో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన అన్ని ఫీచర్స్ లీక్ అయ్యాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 
 
లావా అగ్ని 4 స్మార్ట్ ఫోన్ ను కంపెనీ నవంబర్ 20వ తేదీన విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొబైల్ అద్భుతమైన అల్యూమినియం ఫ్రేమ్‌తో వివిధ కలర్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఫ్లాగ్‌షిప్ చిప్‌సెట్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా గత మోడల్ మొబైల్ కంటే ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది.   

లీకైన వివరాల ప్రకారం లావా అగ్ని 4 మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ హై-పెర్ఫార్మెన్స్ చిప్‌సెట్  ను కలిగి ఉంటుంది. మల్టీ టాస్కింగ్ చేసే వారికి ఈ మొబైల్ చాలా అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే గేమింగ్ ఆడే యువతకు కూడా ఈ చిప్సెట్ సరిపోతుంది. ఇక ఈ మొబైల్ ను లావా కంపెనీ అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.   

ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన వెనక భాగం వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీని  వెనకాలోని కెమెరా మాడ్యూల్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఇది పిల్ ఆకారంలో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇందులో భాగంగానే రెండు కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక దీని డిజైన్ చాలా వినూత్నంగా ఉంటుంది.   

ప్రముఖ టిప్‌స్టర్ పరాస్ గుగ్లానీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. భారతదేశంలోని లాావా అగ్ని 4 ధర రూ.30 వేలలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది గత మోడల్ కంటే ఎన్నో రకాల అప్డేటెడ్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా దీని డిస్ప్లే AMOLEDతో వస్తోంది.   

ఈ లావా అగ్ని ఫోర్‌లో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన ఎన్నో రకాల ఏఐ ఫీచర్లను అందిస్తోంది. దీంతోపాటు USB 3.1 సపోర్ట్ కనెక్టివిటీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ మొబైల్ కెమెరా గత మోడల్ కంటే చాలా అద్భుతంగా, వివిధ రకాల ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది మార్కెట్‌లోకి విడుదల అయితే ఐక్యూతోపాటు రియల్ మీ, పోకోటో సంబంధించిన వివిధ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌తో పోటీపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.  

Lava Agni 4 Launch Lava Agni 4 Lava Agni 4 Launch Date Lava Agni 4 Price Lava Mobile

