Most Stolen Items: బంగారం కాదు.. డబ్బు అంతకన్నా కాదు.. ప్రపంచంలో ఎక్కువగా చోరీకి గురయ్యేది ఇదే..!!

Global Theft Facts: దొంగతనం అనగానే మనకు టక్కున గుర్తుకు వచ్చేది డబ్బులు లేదా బంగారం, వెండి లేదంటే ఖరీదైన మొబైల్ ఫోన్లు. కానీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరిగిన అంతర్జాతీయ సర్వేల్లో ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం బయటకు వచ్చింది. రిటైల్ భద్రతా రిపోర్టులు వెల్లడించిన నిజాలు మాత్రం మిమ్మల్ని కూడా షాక్ కు గురిచేస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అత్యధికంగా దొంగలించే వస్తువుల జాబితాలో ఖరీదైనా లోహాలు బంగారం, వెండి లేవు. భారీ ఖరీదు చేసే గ్యాడ్జెట్లూ లేవు. మనం రోజువారీ జీవితంలో సర్వసాధారణంగా కనిపించే వస్తువులే ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. షాక్ అవుతున్నారా? అవ్వాల్సిందే.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సూపర్ మార్కెట్లు.. షాపింగ్ మాల్స్.. చిన్న దుకాణాల్లో జరుగుతున్న దొంగతనాలను ఓసారి పరిశీలిస్తే.. ఒక విషయం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. దొంగలు ఇప్పుడు అధిక విలువతో పాటు సులభంగా దాచగలిగే వస్తువులను సులభంగా కొట్టేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ రిటైల్ సర్వేల ప్రకారం, ప్రతి ఏడాది బిలియన్ల రూపాయల విలువైన వస్తువులు దుకాణాల నుంచి మాయం అవుతున్నాయట.. ఇది వ్యాపారులకు మాత్రమే కాకుండా మొత్తం రిటైల్ పరిశ్రమకే పెద్ద సవాల్ విసురుతోంది.
అన్ని దేశాల్లోనూ అత్యధికంగా దొంగిలించే.. వస్తువుగా నిలుస్తున్నది చీజ్ (జున్ను). షాక్ అవుతున్నారా. అవును మీరు చదివింది నిజమే. ముఖ్యంగా యూరప్, అమెరికా వంటి దేశాల్లో ప్రతి ఏడాది లక్షల టన్నుల చీజ్ సూపర్ మార్కెట్ల నుంచి దొంగిలిస్తున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణాలు మూడు ఉన్నాయి. అధిక ధర, ఎక్కడైనా సులభంగా లభ్యత, చిన్న పరిమాణంలో ఉండటం. జేబులో లేదా సంచిలో సులభంగా దాచగలిగే ఈ వస్తువు దొంగలకు ఆకర్షణీయంగా మారుతోంది.
పరిస్థితి తీవ్రతను అర్థం చేసుకున్న కొన్ని దేశాల్లో చీజ్పై ప్రత్యేక భద్రతా ట్యాగ్లు కూడా అమర్చుతున్నారు. కొన్ని పెద్ద సూపర్ మార్కెట్లు అయితే చీజ్ను లాక్ చేసిన గాజు అల్మారాల్లో ఉంచాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. తరచూ దొంగతనాల వల్ల షెల్ఫ్లపై చీజ్ కొరత ఏర్పడటం కూడా సాధారణమైపోయింది.
చీజ్ తర్వాత ఎక్కువగా దొంగిలించే వస్తువుల్లో చాక్లెట్ రెండో స్థానంలో ఉంది. దాని తర్వాత మద్యం, కాస్మెటిక్స్, పెర్ఫ్యూమ్స్ వంటి ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఖరీదైనవే అయినప్పటికీ పరిమాణంలో చిన్నగా ఉండటం వల్ల దొంగతనాలకు సులభమైన లక్ష్యాలుగా మారుతున్నాయి. అందుకే ఈ ఉత్పత్తుల వద్ద సూపర్ మార్కెట్లు ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి.
వ్యక్తిగత ఆస్తుల విషయానికి వస్తే.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా దొంగిలించే వస్తువుగా సైకిల్ నిలుస్తోంది. యూరప్, ఆసియా దేశాల్లో ప్రతి ఏడాది లక్షల సంఖ్యలో సైకిళ్లు చోరీకి గురవుతున్నాయి. తక్కువ భద్రత, అధిక వినియోగం కారణంగా ఇవి దొంగల టార్గెట్గా మారుతున్నాయి.
ఈ గణాంకాలు ఒక విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి..దొంగతనం ఇక విలువైన వస్తువులకే పరిమితం కాదు. మనం రోజూ ఉపయోగించే సాధారణ వస్తువులే ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దొంగల ప్రధాన లక్ష్యాలుగా మారాయి.కాస్త విచిత్రంగా అనిపిస్తున్నా..ఇదే నిజం. బంగారం, వెండి కాదు ఈ చిన్న చిన్న వస్తువులు కూడా ఖరీదైనవే అని చెప్పాలి.