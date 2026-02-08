YS Vijayamma And YS Jagan Meets Once Again In Family Function After Property Issue: ఆస్తులపరంగా తల్లీ కొడుకులు శత్రువులుగా మారిన సమయంలో మళ్లీ వారిద్దరూ కలుసుకున్నారు. కుటుంబ వేడుకలో వారిద్దరూ కలుసుకోవడం ఆస్తికరంగా మారింది. ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు, ప్రముఖ నాయకులను కలిసినా తల్లిని కలవడం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయంగా ప్రముఖంగా ఉన్న వైఎస్ కుటుంబంలో వ్యక్తిగత భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నా కుటుంబ వేడుకల్లో మాత్రం కలుస్తున్నారు. తమ కుటుంబ వేడుకలో మళ్లీ తల్లీ కొడుకులు కలుసుకున్నారు. ఎంత మంది దిగ్గజ నాయకులు, ప్రముఖులు కలుసుకున్నా వారికన్నా తల్లీ బిడ్డలు అంటే వైఎస్ విజయమ్మ, జగన్ కలవడం ఆసక్తికరంగా మారింది.
తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలోని ఐటీసీ గ్రాండ్ చోళలో వైఎస్ జార్జిరెడ్డి కుమారుడు వైఎస్ అనిల్రెడ్డి కొడుకు (జగన్కు కొడుకు వరుస) సాహిల్ వివాహం, రిసెప్షన్ అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో వైఎస్ కుటుంబం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
ఈ వేడుకకు వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తన సతీమణి వైఎస్ భారతితో కలిసి హాజరయ్యారు. కొన్ని గంటలపాటు కుటుంబసభ్యులు, బంధుమిత్రులతో కలిసి ఉన్నారు. రాజకీయాలు పక్కనపెట్టి సరదాగా ఉన్నారు.
ఈ వేడుకలో తన తల్లి వైఎస్ విజయమ్మను జగన్ కలుసుకున్నారు. గతంలో మాదిరి జగన్కు విజయమ్మ ముద్దుచేశారు. అతడితోపాటు పెద్దమ్మలు, చిన్నమ్మలు, అత్తలు ఇలా జగన్ను చాలా మంది పెద్దవారు ముద్దుచేశారు. అనంతరం వైఎస్ కుటుంబసభ్యులతో జగన్ ఆత్మీయంగా మాట్లాడారు.
ఈ వివాహం, రిసెప్షన్ కార్యక్రమాలు తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్, ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్తోపాటు మాజీ కేంద్ర మంత్రి చిదంబరం, మాజీ సీఎం పళనిస్వామి, తమిళనాడు అగ్ర హీరోలు సూర్య, కార్తీ కలవడంతో వారితో జగన్ ఆత్మీయంగా పలకరించారు.
తమిళనాడు అగ్ర నటుడు, టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ కూడా ఈ వేడుకకు హాజరై జగన్ను కలిశారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులతోపాటు తమిళనాడుకు చెందిన ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు, పలువురు సినీ ప్రముఖులు కూడా వైఎస్ కుటుంబ వేడుకలో పాల్గొన్నారు.