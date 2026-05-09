Mother’s Day 2026 Gift Ideas: రేపు మదర్స్ డే జరుపుకోనున్నారు.. 2026 మే 10వ తేదీ మాతృదినోత్సవం జరుపుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో మీరు కూడా మీ అమ్మకు రూ.5000 లోపు బడ్జెట్లో అందుబాటులో ఉండే గిఫ్ట్ ఐడియా కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ప్రీమియం ఫీచర్స్ తో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో ఈ గ్యాడ్జెట్స్ అమ్మకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఇందులో ఫిట్నెస్ ట్రాకింగ్ తో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ వీడియో కాల్స్ ప్రతిరోజు ఆమె పనులు సులభతరం చేస్తాయి. మదర్స్ డే బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఐడియాస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం..
వైర్లెస్ ఇయర్ బడ్స్.. ఇవి కూడా రూ.5000 లోపు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అద్భుతమైన గ్యాడ్జెట్ మదర్స్ డే సందర్భంగా మీ అమ్మకు ఈ గిఫ్ట్ అందించండి. మ్యూజిక్ వింటూ, వాట్సాప్ కాల్ , వీడియోస్ వీక్షించడానికి ఎంతగానో అనువుగా ఉంటాయి. సులభంగా ఆమె పనులకు ఇబ్బంది లేకుండా లాంగ్ బ్యాటరీ లైఫ్ తో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో వాటర్ రెసిస్టెన్స్ ఫీచర్ తో కూడుకొని కూడా ఉన్నాయి.
మదర్స్ డే సందర్భంగా పోర్టబుల్ బ్లూటూత్ స్పీకర్స్ కూడా ఉన్నాయి. భక్తి పాటలు పాడ్కాస్ట్, ఫ్యామిలీ వీడియోస్ వినుకుంటూ ఆమె తన రోజువారీ పనులు చేసుకోవచ్చు. కొన్ని ఆఫర్స్ కూడా అందిస్తున్నారు. మంచి సౌండ్ తో కాంపాక్ట్ డిజైన్ తో బ్యాటరీ బ్యాకప్తో కూడా ఈ బ్లూటూత్ స్పీకర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మదర్స్ డే రోజు డిజిటల్ రీడింగ్ టాబ్లెట్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ బుక్ ఫ్రెండ్లీ డివైస్ మీ అమ్మకు రూ.5000 లోపు సులభంగా కొనుగోలు చేసి ఇవ్వవచ్చు. ఇందులో ఆమెకు కావలసిన రిసిపీస్, నోవెల్స్, న్యూస్ పేపర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. లైట్ వెయిట్ డిజైన్ తో అందుబాటులో ఉన్నాయి. రాత్రి పడుకునే సమయంలో కూడా లేదా ట్రావెల్ చేసిన ఈ బుక్స్ చదువుకోవచ్చు.
అమ్మకు గిఫ్ట్ గా ఇవ్వడానికి ప్రింటర్స్ కూడా ఒక బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఐడియా అని చెప్పొచ్చు. స్మార్ట్ ఫోన్ ఫొటోస్ పాకెట్ సైజ్ మోడల్స్ కూడా రూ.5000 లోపే అందుబాటులో ఉన్నాయి. బ్లూటూత్ ఆండ్రాయిడ్ ఐఫోన్ డివైస్ తోపాటు ఈ ప్రింటర్ తీయవచ్చు. మీ ఫ్యామిలీ మర్చిపోలేని మెమోరీస్ ప్రింటర్గా తీసుకోవచ్చు. దీంతో మీరు ఫ్యామిలీ ఆల్బమ్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు.
ఇది మాత్రమే కాదు మదర్స్ డే స్పెషల్ స్మార్ట్ ఎల్ఈడి డెస్క్ ల్యాంప్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో టచ్ కంట్రోల్, అడ్జస్ట్, ఫుల్ చార్జింగ్ పోర్ట్స్ కూడా ఉంటున్నాయి. రూ.5000 లోపే అందుబాటులో ఉన్న ఈ గ్యాడ్జెట్స్ మదర్స్ డే సందర్భంగా మీ అమ్మకు ఇవ్వండి. టెంపరేచర్ కంట్రోల్ కూడా వస్తున్నాయి.