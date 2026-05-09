Mother’s Day 2026: అమ్మకు చెప్పే అందమైన కోట్స్, విషెస్, వాట్సాప్ మెసేజెస్

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 09, 2026, 08:13 AM IST|Updated: May 09, 2026, 08:13 AM IST

Mothers Day 2026 Quotes: ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో అమ్మ స్థానం ఎంతో ప్రత్యేకం. మనకు జన్మనిచ్చి, ప్రేమతో పెంచి, ప్రతి క్షణం మన కోసం కష్టపడేది అమ్మ మాత్రమే. అలాంటి తల్లికి ప్రేమను తెలియజేసేందుకు ప్రతి సంవత్సరం మదర్స్ డే జరుపుకుంటారు. 2026లో మదర్స్ డే మే 10న జరుపుకోనున్నారు. ఈ సందర్భంగా చాలా మంది తమ అమ్మకు ప్రత్యేకంగా విషెస్, కోట్స్, వాట్సాప్ మెసేజెస్ పంపుతూ ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తుంటారు.

అమ్మ ప్రేమను మాటల్లో చెప్పడం చాలా కష్టం. అయినా చిన్న మెసేజ్ కూడా అమ్మ హృదయాన్ని ఆనందంతో నింపుతుంది. సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలామంది మదర్స్ డే పోస్టులు షేర్ చేస్తుంటారు.

నా మొదటి గురువు అమ్మ నా మొదటి స్నేహితురాలు కూడా అమ్మే ప్రపంచం మొత్తం దూరమైనా అమ్మ ప్రేమ ఎప్పటికీ దగ్గరగానే ఉంటుంది  

నాకు నడక నేర్పింది అమ్మ జీవితం అంటే ఏమిటో చెప్పింది అమ్మ నా ప్రతి విజయానికి అసలు కారణం అమ్మే

అమ్మ కోపంలో కూడా ప్రేమ ఉంటుంది అమ్మ మాటల్లో జాగ్రత్త ఉంటుంది మన భవిష్యత్తు కోసం ఎప్పుడూ ఆలోచించేది అమ్మే  

ప్రపంచంలో ఎన్నో బంధాలు ఉంటాయి కానీ స్వార్థం లేని బంధం ఒక్కటే అది అమ్మ ప్రేమ ఎప్పటికీ మారదు  

నాకు దేవుడు ఇచ్చిన అత్యంత విలువైన బహుమతి అమ్మ ఆమె ప్రేమే నా బలం ఆమె ఆశీస్సులే నా అదృష్టం

