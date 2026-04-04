Moto G57 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్లో కొనుగోలు చేసే వారికి భారీగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. వీటన్నింటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి కేవలం 5000 లోపే ఈ మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు..
Moto G57 Power Price Cut: ఎప్పటినుంచో మంచి మోటరోలా మొబైల్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఇది మీకోసమే. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో మోటోరోలా మొబైల్ అత్యంత తక్కువ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి వీటన్నిటితో కొన్ని మోటోరోలా మొబైల్స్ చీప్ ధరల్లో పొందవచ్చు..
మోటోరోలా (Motorola) నుండి విడుదలైన Moto G57 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మంచి పేరు సంపాదించుకుంది. అయితే, ఈ మొబైల్ చాలామంది యువత ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మీరు కూడా ఇదే మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇదే మంచి ఛాన్స్ గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Moto G57 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.72 అంగుళాల Full HD+ IPS LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1050 nits పీక్ బ్రైట్నెస్తో లభిస్తుంది. అలాగే దీనికి ప్రొటెక్షన్ గా కంపెనీ Corning Gorilla Glass 7i రక్షణ కూడా అందిస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాలనుకునే వారికి ఈ మొబైల్ చాలా సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా గేమింగ్ ఆడే యువతకు కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 33W TurboPower ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది. ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో ఉన్న కెమెరా మాడ్యూల్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. బ్యాక్ లో ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP మెయిన్ కెమెరా (Sony LYT-600 సెన్సార్) తో పాటు 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాను కలిగి ఉండబోతుంది. అంతేకాకుండా దీని ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై పని చేస్తుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.17,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి 17 శాతం ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.14,999 కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా దీనిని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధానం యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.750 వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.10 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను మొబైల్ కేవలం రూ.4,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు..