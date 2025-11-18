Moto G67 Power 5G: రూ.3,449కే Moto G67 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్తో గరిష్టంగా రూ.12,550 బోనస్ పొందవచ్చు.
Moto G67 Power 5G Price Cut: అత్యంత ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన సమయం.. ఇటీవలే మార్కెట్లోకి వచ్చిన Moto G67 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది. దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నింటి వినియోగించి పేమెంట్ చేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఈ Moto G67 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ అనేక రకాల ఫీచర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.7-అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ప్రాసెసర్తో విడుదల కాబోతోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50MP (Sony LYTIA 600)తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక దీనికి అదనంగా 8MP (అల్ట్రా-వైడ్) కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 4K వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్తో వస్తోంది.
ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 7,000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులో ఉంది. దీనికి 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతో పాటు ఇది Android 15 (Hello UX) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో ప్రత్యేకంగా Dolby Atmos ఆడియో, ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్కార్ట్లో మొదటి వేరియంట్ మొబైల్పై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో MRP ధర రూ.18,999 కాగా.. 15 శాతం స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో రూ.15,999కే లభిస్తోంది.
ఇక బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పెమెంట్ చేసేవారికి రూ.1,750 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇక ఫ్లిప్కార్ట్ SBI, యాక్సిస్ బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఈ మొబైల్పై ప్రత్యేకంగా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎదైన ఎక్చేంజ్ చేసి.. ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేసేవారికి గరిష్టంగా రూ.12,550 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు అన్ని ఆఫర్స్ పోనూ రూ.3,449కే పొందవచ్చు.
నోట్: ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఆఫర్లు, ధరలు ఎప్పుడైనా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తాజా, పూర్తి వివరాల కోసం దయచేసి Flipkart వెబ్సైట్ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.