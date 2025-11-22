Motorola E40 Offer Price In India: ఫ్లిప్కార్ట్లో Motorola E40 మొబైల్ అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తుంది. అలాగే ఎక్చేంజ్ బోనస్ కూడా భారీగా లభిస్తోంది. దీంతో అత్యంత తక్కువ ధరకే ఈ మొబైల్ అందుబాటులో ఉంది.
Motorola E40 Offer Price In India Telugu: ఎప్పటి నుంచో Motorola నుంచి చీప్ ధరకే మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకు సమయం వచ్చేసింది. ఫ్లిప్కార్ట్లో Motorola బ్రాండ్కి సంబంధించిన ఓ స్మార్ట్ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఏంటో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో Motorola E40 స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. 6.5 అంగుళాల Max Vision HD+ డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఈ స్క్రీన్ 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది.
ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన UNISOC T700 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 4GB RAM, 64GB స్టోరేజ్ వేరియంట్తో విడుదల కాబోతోంది. ఇది ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 48MP ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు 2MP డెప్త్ కెమెరా, 2MP మాక్రో ట్రిపుల్ కెమెరాతో లాంచ్ అయ్యింది.
ఈ Motorola E40 స్మార్ట్ఫోన్ 5000 mAh బ్యాటరీతో పాటు 10W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది Android 11 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో రన్ అవుతుంది. దీంతో పాటు వెనుక భాగంలో ఫింగర్ ప్రింట్ రీడర్ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే IP52 వాటర్ రిపెల్లెంట్ డిజైన్తో లభిస్తోంది. ఇవేకాకుండా కొన్ని ప్రత్యేకమైన కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ Motorola E40 స్మార్ట్ఫోన్ MRP ధర రూ.10,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 45 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లబిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ.7,888కే పొందవచ్చు. అదనంగా తగ్గింపు పొందడానికి ఇతర ఆఫర్స్ కూడా వినియోగించవచ్చు.
Flipkartలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా ఇతర బ్యాంక్ కార్డ్లపై కొంతవరకు తక్షణ డిస్కౌంట్ (Instant Discount) కూడా లభిస్తోంది. అలాగే పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్ చేసేవారికి రూ.7,450 వరకు బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ.438కే ఫోన్ ఛార్జర్ ధరకే పొందవచ్చు.